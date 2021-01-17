Zabıtalar dışarıda namaz kılanlar ıslanmasın diye şemsiye tuttu
|17 Ocak 2021 14:55
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde namaz kılmak için camiye giden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralları kapsamında içeride yer bulamayınca dışarıda namazlarını eda etti. Zabıta görevlileri, dışarıda namaz kılanlar ıslanmasın diye cemaatteki vatandaşlara şemsiye tuttu.
Uludere'de namaz kılmak için camiye giden vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında içeride yer bulamayınca seccadelerini avluya serip namaz kılmaya başladı. Çevrede bulunan zabıta görevlileri, bu sırada aniden bastıran yağmurdan etkilenmemeleri için dışarıda namaz kılan bazı vatandaşlara şemsiye tuttu. Zabıta ekiplerinin bu davranışı alkış toplarken, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek çalışanları ödüllendirdi. Belediye Başkan Sait Ürek, mesai arkadaşlarını güzel davranışından dolayı tebrik ederek hediyeler takdim etti. Ürek, "Cami kalabalık olunca dışarıda namaz kılanlar ıslanmasın diye zabıta ekiplerimiz şemsiye tutmuş, çok duygulandım. Kendilerini tebrik ediyorum bu güzel hareketlerinden dolayı. Bu yüzden kendilerine hediyeler vermek istedim" dedi.
Zabıta memuru Serdar Alkın ise dışarıda yağmur altında namaz kılan vatandaşları görünce kayıtsız kalamadıklarını belirterek, "Namaz kılan vatandaşlar yağmurdan etkilenmesin diye şemsiye tuttuk namazları tamamlanıncaya kadar. Sonradan öğrendik biri bizim fotoğrafımızı çekmiş bu anda. Belediye başkanımıza destekleri için teşekkür ederiz" diye konuştu.
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