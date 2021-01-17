1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Din görevlileri öncelikle aşılanacaklar listesine alınsın' talebi

Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu (Çalışan-Sen) Genel Başkan Vekili ve Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası (Din-Bir-Sen) Genel Sekreteri Menderes Ateş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı öncelikle aşılanacaklar arasına din görevlilerinin de alınmasını talep etti.
 17 Ocak 2021 15:13
+Aa- Yazdır
'Din görevlileri öncelikle aşılanacaklar listesine alınsın' talebi

Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu (Çalışan-Sen) Genel Başkan Vekili ve Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası (Din-Bir-Sen) Genel Sekreteri Menderes Ateş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı öncelikle aşılanacaklar arasına din görevlilerinin de alınmasını talep etti.

Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, din görevlilerinin Kovid-19 ile mücadele sürecinde hem Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev yaptığını hem de filyasyon ekiplerinde yer aldıklarını belirtti.

Kovid-19'dan vefat edenlerin yıkanması, cenaze namazının kıldırılması ve defin işlerine öncülük eden imam ve müezzinlerin öncelikli aşılanması gerekenler listesinde yer almadığını hatırlatan Ateş, "Bu eksikliğin bir an önce giderilmesini, risk grubuna imam hatip ve müezzinlerimizin de dahil edilip aşılarının yapılmasını yetkililerden acilen talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Son 6 ayda sağlıkçılara yönelik 117 şiddet olayı yaşandı
17 Ocak 2021 16:10		 'Jet hızıyla zam yapanlar indirimde yok'
17 Ocak 2021 13:51
TŞOF'tan nakliyeciler için yollardan ücretsiz geçiş talebi
16 Ocak 2021 22:48		 'Sağlıklı gıdaya erişmenin ne büyük nimet olduğunu anladık'
15 Ocak 2021 16:00
Kovid-19 sürecinde uzaktan satışlardaki şikayetler arttı
14 Ocak 2021 20:40		 'Alışverişte kese kağıdı veya karton torba tercih edilmeli'
14 Ocak 2021 10:39
Bayındır Memur-Sen, Soylu'dan AFAD için istihdam talep etti
13 Ocak 2021 17:41		 Memur-Sen seyyanen zam talebini Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'a iletti
13 Ocak 2021 12:51
Tüketiciyi Destekleme Derneğinden 'WhatsApp' uyarısı
13 Ocak 2021 11:32		 İLKSAN'ın yardımlarından 62 binin üzerinde üye faydalandı
12 Ocak 2021 20:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:28 - Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu16:24 - Trafik polisleri, kumanyalarını kağıt toplayıcısına verdi16:22 - Şengül öğretmen çocuklar için duvarları renklendiriyor16:20 - Kütüphaneden emekli oldu, kitaplardan ayrı kalamadı16:16 - Manzarasıyla Amanoslar, fotoğraf tutkunlarının adresi oldu16:14 - Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 700 bini geçti
16:10 - Son 6 ayda sağlıkçılara yönelik 117 şiddet olayı yaşandı16:02 - Selçuk Özdağ'a saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı16:00 - 'Bu maskelerin toplu alanlarda kullanılması uygun değil'15:59 - 20 TL'ye 'Son param üzülerek harcıyorum' yazan kişiyi arıyor15:57 - Müstehcen sitelerde numarasını gören kadın şoke oldu15:54 - Otomotiv'de üretim azaldı, satışlar arttı
15:51 - 1 yıldır haber alınamayan Hurmüz'ü arama çalışmaları sürüyor15:48 - Vali Arslantaş: Burdur Gölü'nün ayaklarını kesmişiz15:41 - Doğu Anadolu için kuvvetli fırtına uyarısı15:38 - Vuhan Laboratuvarı'nda bilim insanlarından kritik itiraf15:37 - Dr. Uzun: Aşı olmak için antikor testi yaptırmaya gerek yok
15:35 - Kar yağışı, İznik Gölü'ne cansuyu oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 700 bini geçti
Meteorolojiden il il, bölge bölge 'yoğun kar yağışı' uyarısı
Yeni parti aşı yolda: 10 milyon doz daha geliyor
Dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmaları sürüyor
Ölüm riskine rağmen günlüğü 800 liraya korona refakati
Konut satışı en çok artan ve en çok azalan iller
Prof. Ateş Kara'dan dondurmadaki 'korona'ya dair açıklama
Mirasçılık belgesi ve vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi
İki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Okullar ve restoranlar bu tarihte mi açılacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
suların akmaması 2
re'sen zam talebinden ne çıkar? 3
Bushido 1
Aşılamanın anlık takip edilmesi 1
Yırtık Pantolon 3
hileli zar 2
nazar boncuğu 2
sitedeki kadın tacizcisi sapıklar 1
kaldırım taşının altına biriken su 1
fil 2
SON İLANLAR
Türk Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sinop Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pamukkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Orbel 76 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 90 personel alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam