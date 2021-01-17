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Ticaret Bakanlığından tekstil eğitimine altyapı desteği

Bakanlık, İTKİB Genel Sekreterliği ile iş birliğine giderek Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün bilgisayar atölyesinin yenilenmesine katkı sağladı- Destek kapsamında, 14 masaüstü bilgisayar, 9 laptop, 6 çizim tableti ve 3 taşınabilir disk alındı
 17 Ocak 2021 15:15
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Ticaret Bakanlığından tekstil eğitimine altyapı desteği

Ticaret Bakanlığı ile İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliğinin iş birliğinde, yaklaşık 20 yıl önce kurulan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün bilgisayar atölyesi yenilendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, tarafların dayanışmasıyla bir yandan tekstil sektörünün eğitilmiş iş gücü ihtiyacının karşılanmasına yönelik mesleki ve teknik eğitime destek verilirken diğer yandan sektörün küresel rekabet şartları altında avantajlı hale gelmesini sağlayacak moda ve markaya yönelik eğitim çalışmaları da devam ediyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatıyla, eğitim altyapısına verilen destekler çerçevesinde Bakanlık ve İTKİB Genel Sekreterliğince Türkiye'nin moda ve sanat alanında en köklü üniversitelerinden Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün yaklaşık 20 yıl önce kurulan bilgisayar atölyesindeki bilgisayarlar ile yazılımlar yenilendi.

Katma değerli üretime büyük katkı sağlayacak tasarım öğrencilerinin, dijitalleşme çağında bilgisayarlara ve yazılımlara duyduğu ihtiyaçlarının artması ve bu alanda eğitim altyapısına yapılacak yatırımın önemi dikkate alınarak verilen destekle, öğrenciler ve akademisyenlerin moda ve markaya yönelik eğitimlerini günün şartlarına göre düzenleyebilecekleri bir ortam oluşturulmasına katkıda bulunuldu.

Destek kapsamında, 14 masaüstü bilgisayar, 9 laptop, 6 çizim tableti ve 3 taşınabilir disk alımı gerçekleştirildi.

Ayrıca İTKİB Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren muhtelif birliklerce toplam 200 bin liralık kaynak aktarıldı.

Ticaret Bakanlığı destekleri ile düzenlenen moda tasarım yarışmalarının yanı sıra sektör ve üniversite iş birliğinin somut örneklerinden olan tekstil mühendisliğinin algısının geliştirilmesine yönelik "Tercihim Tekstil Mühendisliği" projesi çalışmaları da sürüyor.
Anadolu Ajansı
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