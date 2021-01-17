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Ekonomist Tuna Kaya: Gümüşün fiyatı patlayacak

Ekonomist Tuna Kaya, gümüş fiyatlarının 2021'de en büyük 3. sıçramasını yapacağını öne sürdü. Kaya, gümüşteki sıçrama için 5 neden sıraladı.
 17 Ocak 2021 15:17
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Ekonomist Tuna Kaya: Gümüşün fiyatı patlayacak

Dolar ve altında umduğunu bir süredir bulamayan yatırımcı alternatif yatırım arayışlarına girdi. Geçtiğimiz yıl sürpriz yaparak büyük değer kazanan gümüş de bu alternatiflerden en dikkat çekeni... Öyle ki; değerli madenler grubundaki gümüş, 2020 yılında yüzde 47 değer kazandı. Peki bu gümüşteki bu gidişat devam edecek mi?, 2021'de gümüş fiyatlarını ne gibi gelişmeler bekliyor? Ekonomist Tuna Kaya, yatırımcının iştahını kabartacak açıklamalar yaptı.

"Gümüş en büyük 3. sıçramasını yapabilir''

Yayınladığı videonun bir bölümünde öngördüğü gümüş fiyatındaki yükselişi ekranlara getiren Tuna Kaya "2021 yılında gümüş tarihteki üçünü büyük sıçramasını yapabilir" dedi.

Youtube kanaldında gümüş fiyatlarının geleceği hakkında analizler yapan Tuna Kaya, içinde bulunduğumuz 2021 yılında gümüş fiyatlarının sert yükseleceğini öne sürerken bu iddiasını açıkladığı 5 gerekçeyle destekledi.

Tuna Kaya söz konusu gümüş beklentileriyle ilgili şunları söyledi:

-"2021 yılında gümüş tarihteki üçüncü büyük sıçramasını yapabilir. Neden mi?

1- Gümüş çünkü altın gibi kıymetli maden ve kıymetli maden yatırımcıyı korur.

2- Biden yönetiminin kazanması ve güneş enerjisine yönelik Biden yönetiminin yatırımları, yine AB, Çin, Hindistan'da güneş enerji planlarına büyük yatırım planları var. Bu yatırım planları hayata geçer geçmez gümüş fiyatlarında büyük sıçramalar olacaktır. Çünkü güneş enerji panellerinde yoğum miktarda gümüş kullanılıyor.

3- Gümüşte arz talebi karşılamakta yetersiz ve daha da yetersiz olacak.

Gümüş özellikle altına göre daha büyük bir endüstriyel yatırım alanına sahip.

4- Günümüzde yüksek likidite yani basılan paralar, eksi faizler, düşük dolar endeksi gümüşün 2021 yılında en parlak zamanını yaşaması için en önemli nedenler.

5- Yani 2021 yılında gümüşe yönelik talebin oluşmasında temel etken gümüş arzındaki düşüş ancak asıl öneli olan olgu güneş enerji panellerine yönelik yatırımlar ve endüstrideki gelişmelerle gümüşe oluşacak yoğun talep"
Memurlar.Net
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