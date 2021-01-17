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Okullar ve restoranlar bu tarihte mi açılacak?

Koronavirüs yasakları sürerken, "gevşeme" beklentisi de giderek artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gevşeteceğiz" çıkışı sonrası Sağlık Bakanlığı'nın yetkin bir ismi Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu.
 17 Ocak 2021 15:20
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Okullar ve restoranlar bu tarihte mi açılacak?

Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? Yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek? Yaz gelmeden kaç kişiye koronavurüs aşısı yapılacak. İşte tüm bu soruların cevabını, HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan, Sağlık Bakanlığı'nda yetkin bir isim verdi. Sarıkaya, o yetkin ismin kendisine, okulların ve restoranların açılacağı tarihi verdiğini yazdı. İşte Sarıkaya'nın yazısından o tarih...

Mart ortasına kadar 15 milyon kişi...

- Çin'den gelecek yeni grup aşı ile ilgili hazırlıklar tamamlanmış; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 30 milyon doz aşının Mart'ın ilk haftasına kadar ulaşması bekleniyor.

- Ancak kesin bir süre verilmesinden de kaçınılıyor, çünkü Çin'de ortaya çıkan yeni salgından kaygı duyuluyor, buna karşın 11 milyon doz bekleniyor. Dolayısıyla bu hızda gidildiğinde ikinci doz aşılarla birlikte Mart'ın ortasında 15 milyon kişinin ikinci dozlarının bitmiş olacak.

15 Mart'tan sonra yasaklar kalkacak...

- Ancak 50 milyon dozun tamamının bu sürede gelmesi halinde bu sayı 25 milyona kolaylıkla ulaşacak. Zaten Sinovac'tan gelen ile nüfusun bu kadarının, Biontech'ten gelecek 4,5 milyon ile de 2,25 milyonun daha aşılanması ile 27 milyon kişinin Mart ortasında aşılanması söz konusu.

- Bakanlığın etkin ve yetkin isminin şu sözleri önemli: 'Hedefimiz 15 Mart'ta bu sayıya ulaşmamız halinde yasakların büyük bölümünü kaldırmak, okulları ve restoranları açabilmek.' Şubat 15 için ise kimse şu aşamada ciddi bir umut veremiyor.
Habertürk
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