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Mehmetçik, Hakkari'de çığ eğitimi yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de görev yapan askerlerin, çığ durumunda yapılacak arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin eğitim yaptığını duyurdu.
 17 Ocak 2021 15:34
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Mehmetçik, Hakkari'de çığ eğitimi yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de görev yapan askerlerin, çığ durumunda yapılacak arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin eğitim yaptığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari'de bulunan Dağ Komando Tugay Komutanlığımız, çığa karşı dikkat edilecek hususlar ve çığ durumunda yapılacak arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin eğitimler icra etti" denildi.
DHA
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