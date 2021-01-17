1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kar yağışı, İznik Gölü'ne cansuyu oldu

Bursa'da su çekilmeleriyle gündeme gelen İznik Gölü'nde, yağışların ardından su seviyesi de arttı. Kar yağışı ile birlikte göl ve sahil bandı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
 17 Ocak 2021 15:35
+Aa- Yazdır
Kar yağışı, İznik Gölü'ne cansuyu oldu

Bursa'da su çekilmeleriyle gündeme gelen İznik Gölü'nde, yağışların ardından su seviyesi de arttı. Kar yağışı ile birlikte göl ve sahil bandı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü'nde, kuraklık ve tarımsal alanlarda kullanılan su nedeniyle çekilme meydana geldi. Tarihinin en büyük su çekilmesini yaşayan İznik Gölü'nün sahil şeridinde çekilme 40 metreyi aşarken, su seviyesindeki düşüşün ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu yetkilileri, gölde incelemelerde bulunmuştu.

Kentte son günlerde etkili olan kar yağışı ise, İznik Gölü'ne adeta cansuyu oldu. Göldeki su seviyesi, yağış ile birlikte artış gösterdi. Kar yağışının yoğunlukta görüldüğü İznik Gölü'nün Orhangazi sahi şeridinde de, kar yağışı sonrası ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Orhangazi'deki çamlık tesisleri, eski ve yeni iskele bölgesindeki kar yağışı, renkli kareler oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle sahil bandında ise yalnızca sokak hayvanları görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ilçede sıcaklık 0 derece olarak ölçülürken, 21 Ocak Perşembe gününe kadar kar ve sağanağın devam edeceği ön görülüyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Manzarasıyla Amanoslar, fotoğraf tutkunlarının adresi oldu
17 Ocak 2021 16:16		 Kanala düşen ambulans traktörle kurtarıldı
17 Ocak 2021 14:46
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'aşı zinciri' kampanyası başlattı
17 Ocak 2021 13:17		 Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali'nin testi pozitif çıktı
17 Ocak 2021 12:57
Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17 Ocak 2021 12:40		 Bu köylere korona virüs hiç uğramadı
17 Ocak 2021 10:54
İstanbul için kar uyarısı: Öğleden sonraya dikkat!
17 Ocak 2021 10:43		 Sular çekildi, kaya mezarları ortaya çıktı
17 Ocak 2021 09:57
İstanbul'da kar etkisini artırdı, Çamlıca Tepesi'nde kar kalınlığı 20 santime ulaştı
17 Ocak 2021 09:45		 Esnaftan kalitesiz 'Çin kestanesi' uyarısı
17 Ocak 2021 09:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:28 - Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu16:24 - Trafik polisleri, kumanyalarını kağıt toplayıcısına verdi16:22 - Şengül öğretmen çocuklar için duvarları renklendiriyor16:20 - Kütüphaneden emekli oldu, kitaplardan ayrı kalamadı16:16 - Manzarasıyla Amanoslar, fotoğraf tutkunlarının adresi oldu16:14 - Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 700 bini geçti
16:10 - Son 6 ayda sağlıkçılara yönelik 117 şiddet olayı yaşandı16:02 - Selçuk Özdağ'a saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı16:00 - 'Bu maskelerin toplu alanlarda kullanılması uygun değil'15:59 - 20 TL'ye 'Son param üzülerek harcıyorum' yazan kişiyi arıyor15:57 - Müstehcen sitelerde numarasını gören kadın şoke oldu15:54 - Otomotiv'de üretim azaldı, satışlar arttı
15:51 - 1 yıldır haber alınamayan Hurmüz'ü arama çalışmaları sürüyor15:48 - Vali Arslantaş: Burdur Gölü'nün ayaklarını kesmişiz15:41 - Doğu Anadolu için kuvvetli fırtına uyarısı15:38 - Vuhan Laboratuvarı'nda bilim insanlarından kritik itiraf15:37 - Dr. Uzun: Aşı olmak için antikor testi yaptırmaya gerek yok
15:35 - Kar yağışı, İznik Gölü'ne cansuyu oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 700 bini geçti
Meteorolojiden il il, bölge bölge 'yoğun kar yağışı' uyarısı
Yeni parti aşı yolda: 10 milyon doz daha geliyor
Dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmaları sürüyor
Ölüm riskine rağmen günlüğü 800 liraya korona refakati
Konut satışı en çok artan ve en çok azalan iller
Prof. Ateş Kara'dan dondurmadaki 'korona'ya dair açıklama
Mirasçılık belgesi ve vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi
İki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Okullar ve restoranlar bu tarihte mi açılacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karlı sahada oynanan maçı izlemek 2
covid 19 aşısı olur musun,sorusu 3
yazarların pazar uykusu 1
Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 6
birlikte tüketilirse daha faydalı olan besinler 1
Marcel Proust 2
Bushido 1
Cengiz Özkan 2
değişik denişik deyişik 1
yabancı sayısının 16'ya yükseltilmesi 1
SON İLANLAR
Türk Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sinop Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pamukkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Orbel 76 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 90 personel alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam