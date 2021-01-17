Kar yağışı, İznik Gölü'ne cansuyu oldu
|17 Ocak 2021 15:35
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Bursa'da su çekilmeleriyle gündeme gelen İznik Gölü'nde, yağışların ardından su seviyesi de arttı. Kar yağışı ile birlikte göl ve sahil bandı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü'nde, kuraklık ve tarımsal alanlarda kullanılan su nedeniyle çekilme meydana geldi. Tarihinin en büyük su çekilmesini yaşayan İznik Gölü'nün sahil şeridinde çekilme 40 metreyi aşarken, su seviyesindeki düşüşün ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu yetkilileri, gölde incelemelerde bulunmuştu.
Kentte son günlerde etkili olan kar yağışı ise, İznik Gölü'ne adeta cansuyu oldu. Göldeki su seviyesi, yağış ile birlikte artış gösterdi. Kar yağışının yoğunlukta görüldüğü İznik Gölü'nün Orhangazi sahi şeridinde de, kar yağışı sonrası ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Orhangazi'deki çamlık tesisleri, eski ve yeni iskele bölgesindeki kar yağışı, renkli kareler oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle sahil bandında ise yalnızca sokak hayvanları görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ilçede sıcaklık 0 derece olarak ölçülürken, 21 Ocak Perşembe gününe kadar kar ve sağanağın devam edeceği ön görülüyor.
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