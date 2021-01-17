Doğu Anadolu için kuvvetli fırtına uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kesimlerde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Konya ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Marmara'nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında kar sağanağı, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

Rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Hakkari, Şırnak, Van, Ağrı, Muş, Bitlis) güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (40-70 km/saat) ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bu nedenle dik yamaçlarda çığ, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.