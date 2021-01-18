Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin ertelenmesine dair yazı yayımlanacak mı?

Bilindiği üzere MEB geçen yıl Koronavirüs nedeniyle öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin erteletilmesi işlemlerine dair önemli bir e-maili il milli eğitim müdürlüklerine göndermiş ve işlemlerin ertelenmesi hususunda talimat vermişti.

Milli Eğitim Bakanlığı geçen yıl, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin erteletme sürecinde Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmalarını gerektirecek nitelikte belgelerin (sağlık kurulu raporu, eş görev yeri belgesi vb.) istenilmemesini ve veri girişlerinin ileri ki bir zamanda da yapılabilmesi adına sistemin açık tutulduğunu belirten bir e-maili il milli eğitim müdürlüklerine göndermişti;

İşte o mail;

"İl Milli Eğilim Müdürlüklerine;

Bilindiği üzere Bakanlığımız eğitim kuramlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan 1,2,3. hizmet alanlarında görev yapan öğretmenlerden; zorunlu çalışma yükümlülüklerini erteletebilecek olanlara yönelik veri girişlerinin yapılabilmesi için sistem açılmış olup eğitim kurumları, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince veri girişlerinin yapılmasına devam edilmektedir.

Diğer taraftan koronavirüs salgını tehlikesi nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde örgün ve yaygın eğilim kurumları tatil edilmiş olup tehlikenin salgına dönüşmemesi adına mecburiyeti olmayan vatandaşların evinden çıkmamaları gerektiği de bilinen bir gerçektir.

Bu bağlamda zorunlu çalışma yükümlülüklerinin erteletilmesine yönelik olarak öğretmenlerimizin evlerinden çıkmalarını gerektirecek nitelikte belgelerin (sağlık kurulu raporu, eş görev yeri belgesi vb.) istenilmemesi, veri girişlerinin ileri ki bir zamanda da yapılabilmesi için sistemin açık tutulacağı hususunda;

Bilgilerinizi ve e-postamızın ilçe milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlüklerine duyurulması ve konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim."

Personel Genel Müdürlüğü

Ayrıca, 2021 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunda Covid-19 salgını kapsamındaki, eş durumu belgesi ve sağlık kurulu raporları hususunda açıklamalar bulunmaktadır.

İşte o açıklamalar;

"Açıklama : Covid-19 salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği kapsamında sigorta primleri eksik yatırılan veya sigorta primi yatırılmayan çalışanlar için atama işlemine münhasır olmak üzere, son iki yıllık süre zarfında aranılan 360 gün sigortalılık hizmetinde, eksik yatırılan veya yatırılmayan prim günleri aylık 30 prim günü üzerinden hesaplanacak ve prim günü bu hesaplama sonrasında son iki yıl içerisinde ve birinci aşama başvurularının son günü itbarıyla en az 360 günü bulan çalışanların öğretmen olan eşlerinin başvuruları, aranılan diğer şartları da taşımaları kaydıyla kabul edilecektir."

Açıklama : Covid-19 salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında 01.01.2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak süreli engelli sağlık kurulu raporları geçerli kabul edilecektir.

Dolayısıyla; Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin erteletme sürecinde, özür durumu kılavuzunda yer alan;Covid-19 salgını kapsamındaki, eş durumu belgesi ve sağlık kurulu raporları hususundaki açıklamaları ve yukarıda yer verdiğimiz geçen yıl yapılan açıklamaları yeni yapılacak olan e-mail yada yazıda dikkate alınması gerekmektedir.

ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ ERTELENECEK OLAN ÖĞRETMENLER KİMLERDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecekler"başlıklı 45. maddesinde ; "(1) Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerden;

a)Aile birliği veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar ,

b)Eşi aday memur olanların, eşinin adaylığının kaldırıldığı tarihten bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

c)Eşi, 30 Eylül tarihi itibarıyla askerde olanların, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

ç)Başvuruların son günü itibarıyla kendisi veya eşi aylıksız izinli olanların, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

d)Alanlarında norm kadro olmaması ya da norm kadro açığı olmaması sebebiyle atanamayanların, atamaları gerçekleştirilene kadar,

e)Başvuruların son günü itibarıyla son altı ay içinde eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin hayatını kaybettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir. " hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlerdeki kriterlere sahip olan kadrolu öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenmektedir. Sözleşmeli öğretmenler bu kapsama dahil değildir.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 43. 3. fıkrasında; " (3) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, aile birliği mazereti veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini her yıl Bakanlıkça belirlenen dönemlerde belgelendirir. Mazeretlerini belgelendiremeyenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik kalan hizmetlerini tamamlamak üzere bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulle atanır." hükümleri bulunmaktadır.

ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ ERTELENECEK OLAN ÖĞRETMENLER NE YAPMALIDIR?

Bu hükümlere göre zorunlu çalışma yükümlüsü olan ve birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüklerini ilk defa erteletecek ya da daha önce erteletip özürleri devam edenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini erteletme isteği ile ilgili dilekçe ve belgelerini okul müdürlüklerine teslim etmesi ve MEBSİS ekranında "Zorunlu Hizmet Durumu" belirten yerde "Ertelendi" ibaresini görene kadar takip etmesi gerekmektedir.

ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ERTELETMEYEN ÖĞRETMENLER HANGİ DURUMLA KARŞILAŞIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 43. maddesi 1. fıkrasında; " (1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında ayrı ayrı veya toplam adaylık dahil üç yıl görev yapanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına, tercihlerine ve hizmet puanlarına göre atanır; başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların atamaları Bakanlıkça resen yapılır." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre zorunlu hizmetini erteletmeyen veya zorunlu hizmet ataması duyurusuna istinaden başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların atamaları Bakanlıkça resen yapılır. İlk atamalarda 30 Eylül itibariyle hizmet süresi dolmayanların resen atamaları yapılmaz.

ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ MUAF OLACAK ÖĞRETMENLER KİMLERDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar" başlıklı 44. maddesinde; "(1) Zorunlu çalışma yükümlülüğünden;

a) 6/5/2010 tarihinden önce Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak göreve başlayanlar,

b) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri,

c) En az % 40 oranında çalışma gücünden yoksun olduğunu belgelendiren öğretmenler,

muaf tutulur.

(2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken çeşitli nedenlerle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarına atananlardan zorunlu çalışma yükümlülükleri altı aydan daha az kalanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. Altı aylık sürenin belirlenmesinde en son görev yapılan zorunlu hizmet alanı dikkate alınır."hükümleri bulunmaktadır.

ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ MUAF OLACAK ÖĞRETMENLER NE YAPMALIDIR?

Bu hükümlerdeki, kriterlere sahip olanların ise zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulma isteği ile ilgili dilekçe ve belgelerini okul müdürlüklerine teslim etmesi ve MEBSİS ekranında "Zorunlu Hizmet Durumu" belirten yerde "Muaf" ibaresini görene kadar takip etmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR