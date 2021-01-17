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Son 6 ayda sağlıkçılara yönelik 117 şiddet olayı yaşandı

Sağlık-Sen, geçen yılın son altı ayında sağlık çalışanlarına yönelik kamuoyuna yansıyan 117 şiddet olayı yaşandığını duyurdu.
 17 Ocak 2021 16:10
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Son 6 ayda sağlıkçılara yönelik 117 şiddet olayı yaşandı

Sağlık-Sen, geçen yılın son altı ayında sağlık çalışanlarına yönelik kamuoyuna yansıyan 117 şiddet olayı yaşandığını duyurdu.

Sağlık-Sen tarafından hazırlanan ve Temmuz-Aralık 2020 dönemini kapsayan Sağlıkta Şiddet Raporu'nda, sağlık çalışanlarının yıl boyunca hem salgın hem de şiddetle mücadele ettiğine dikkat çekildi.

Bu dönemde sağlık birimlerinde, kamuoyuna yansıyan 117 şiddet olayının meydana geldiği belirtilen raporda, şu bilgiler paylaşıldı:

"Altı aylık zaman diliminde 117 şiddet olayı yaşandı. Bu olaylarda 361 saldırgan yer alırken 231 sağlık emekçisi bu saldırganların gösterdiği şiddetin kurbanı oldu. Bu rakamlar her şiddet olayında ortalama 3 saldırganın yer aldığını ortaya koymaktadır. Olayların 19'u sözlü, 94'ü fiili ve sözlü, 4'ü ise taciz şeklinde gerçekleşti. 117 şiddet olayının 41'inde hastalar, 51'inde hasta yakınları, 8'inde yöneticiler, 17 vakada ise kendini bilmez kimseler yer aldı."

Olaylar nedeniyle 82 kişinin tutuklandığı ve bir saldırganın bulunduğu kamu görevinden el çektirildiği kaydedilen raporda, "Buna karşın 115 kişi ifadeleri alınıp serbest bırakılırken 160 saldırgan hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. Saldırganlardan 3'ü hakkında da yakalama kararı verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

- "Asıl amaç şiddeti önleyecek tedbirlerin hayata geçirilmesi"

Raporda değerlendirmelerine yer verilen Sağlık-Sen Genel Başkan Semih Durmuş, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda Nisan 2020'de çıkartılan yasayla cezaların artırıldığına işaret ederek gelinen noktada sağlıkta şiddet olaylarında herhangi bir azalma görülmediğini vurguladı.

Asıl amacın şiddeti önleyecek tedbirlerin hayata geçirilmesi olduğunun altını çizen Durmuş, şunları kaydetti:

"Şiddeti önlemek ve toplumu bilinçlendirmek için çalışmalar yapılmalı. Şiddet hastanede bir yere kadar önlenir. Ailelere, okullara, medyaya, kurumlara büyük görevler düşüyor. Çok geç olmadan bu olaya radikal bir şekilde herkes el atmalıdır. Sağlık çalışanlarının fedakarlığı, hayati mücadeleleri şiddetle gölgelenmemeli."
Anadolu Ajansı
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