Kütüphaneden emekli oldu, kitaplardan ayrı kalamadı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Kemal Çiftçi, 33 yıl boyunca yaptığı kütüphanecilik mesleğinde okuduğu kitaplarla 'kitap kurdu' olarak tanındı. Çiftçi, emekli olmasına rağmen ömrünü geçirdiği kütüphaneden vazgeçemiyor.

Altınyayla ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Kemal Çiftçi, 1987 yılında kütüphaneci olarak göreve başladığı Altınyayla İlçe Halk Kütüphanesi'nden 2020 yılının ekim ayında emekli oldu. Çiftçi, 33 yıllık kütüphanecilik görevinde yaklaşık bin 200 kitap okudu ve çevresindekiler tarafından 'kitap kurdu' olarak anıldı. Çiftçi, emekli olmasına rağmen ömrünü geçirdiği kitaplardan vazgeçemeyerek, kütüphaneye gelip zaman geçirmeye devam ediyor. Çiftçi, kitaplara olan ilgisiyle de çevresindeki birçok insana örnek oluyor.

"Kütüphaneyi çok seviyordum, bu mesleği zevkle yaptım"

Çiftçi, 33 yıllık kütüphanecilik görevi süresince mesleğini severek yaptığını belirterek, "1980 yılında Ankara'da Kültür Bakanlığında göreve başladım. Orada 1 yıl çalıştım ve Sivas'a tayin oldum. 1987 yılında da Sivas kent merkezinden Altınyayla'ya geldim. Burada 33 yıl çalıştım. 2020 yılının 10. ayında emekli oldum. 33 yıl benim için zevkle geçti, severek yaptım ben bu mesleği. Bolca kitap okudum, ayda 3 kitap okudum. Toplamda bin 200 kitap okumuşluğum vardır. Tarihi, politik kitaplar okurdum. Dergi, gazete, süreli yayın onları okudum. Genelde öğrencilerle ilgilendim, öğrencileri çok seviyordum. Kütüphaneyi çok seviyordum, bu mesleği zevkle yaptım. İşten ayrılmak çok zor oldu. Ben 40 yıl çalıştım, ayrılmak zor oldu ama yaştan emekli oldum. Mesleğimi sevdiğim için emekli olmak zor oldu. Ben bu mesleği zevkle ve gururla yaptım. Yaş akdinden emekli olmam gerekmese bu mesleği daha da yapardım" dedi.

Çiftçi, çevresindekiler tarafından 'kitap kurdu' olarak anıldığını belirterek, "Kütüphaneye ara sıra geliyorum. Kitap almaya geliyorum, evde okuyorum. Kitabı çok sevdiğim için zevkle ve gururla okuyorum. Bilhassa memur arkadaşlar, öğretmenler bana 'kitap kurdu' derlerdi. Benim de hoşuma gidiyordu bu söylemleri. Gençlere bol bol kitap okumalarını tavsiye ederim. Kitap okumak insanı geliştirir" diye konuştu.

"Emekli olmasına rağmen halen kütüphanemize gelip gidiyor"

Altınyayla ilçesinde yaşayan Metin Çakır, Çiftçi'nin mesleğini severek yaptığını dile getirerek, "Kütüphaneci Kemal abimiz ben küçükken yıllar önce kütüphanecilik yapıyordu ve halen de devam ediyor. Emekli olmasına rağmen halen kütüphanemize gelip gidiyor. Demek ki bir insan işini gönülden sevdiği zaman hiçbir zaman bırakmıyor" dedi.