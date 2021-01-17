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Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu

Silahlı bir grubun saldırısına uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını ve geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra saldırıyla ilgili bilgi aldığını aktardı. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Davutoğlu saldırı sonrasında Erdoğan'dan açıklama beklediklerini söylemişti.
 17 Ocak 2021 16:28
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Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, önceki gün silahlı kişilerce saldırıya uğramış ve kafasından yaralanmıştı. Halk TV'de Fatih Ertürk ile Türkiye Nereye programına bağlanan Selçuk Özdağ açıklamalarda bulundu.

Özdağ, saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını, olayın nasıl meydana geldiğini sorduğunu söyledi.

Selçuk Özdağ'a saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı

NE OLMUŞTU?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde, 5 kişilik bir grubun silahlı, sopalı saldırısına uğramıştı. Saldırıyı Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Twitter'dan şu ifadelerle duyurmuştu:

"Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ Abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur. Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir."
Memurlar.Net
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