Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu!
Fenerbahçe ile Mesut arasında yapılan görüşmeler sonrasında futbolcu, yıllık 4 milyon Euro garanti para ve maç başı 25 bin Euro para ile özel pirimler alacak. Mesut Özil ayrıca 5 milyon Euro da imza parası alacak.
|17 Ocak 2021 16:32
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Mesut Özil'in F.Bahçe'nin kendisiyle ilgili yaptığı paylaşıma sarı lacivert kalplerle yanıt vermesiyle transferin bitişi müjdelendi. Fenerbahçe ile Mesut arasında yapılan görüşmeler sonrasında futbolcu, yıllık 4 milyon Euro garanti para ve maç başı 25 bin Euro para ile özel pirimler alacak. Mesut Özil ayrıca 5 milyon Euro da imza parası alacak.
Fenerbahçe ile Mesut Özil arasındaki sosyal medya paylaşımları sonrası transfer ateşi yandı. Mesut Özil, Arsenal ile de anlaştı ve Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katmak için İstanbul'a çağırdı. Dünya yıldızı futbolcu Mesut Özil'in uçağı saat 00.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak
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