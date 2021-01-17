Uludağ'da eğlence düzenleyen 10 kişiye para cezası
|17 Ocak 2021 16:45
|+Aa- Yazdır
Uludağ'da bir otelin terasında eğlence düzenleyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden kişiler ile tesisin işletmecisine idari para cezası uygulandı.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludağ Milli Parkı 1. Oteller Bölgesi'nde önleyici kolluk devriyesi sırasında bir otelin terasından yüksek sesle müzik çalındığının belirlenmesi üzerine duruma müdahale edildiği duyuruldu.
Açıklamada, "Yapılan incelemede bahse konu otelin teras kısmında müzik yayını yapılarak sosyal mesafe ve maske kuralına riayet edilmeden otel müşterilerinden 10 kişilik grubun eğlendiği tespit edilmiştir. 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereği otel işletmecisine ve şahıslara maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan toplam 76 bin 380 lira idari yaptırım cezası uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Okullar ve restoranlar bu tarihte mi açılacak?
17 Ocak 2021 15:20
|Ticaret Bakanlığından tekstil eğitimine altyapı desteği
17 Ocak 2021 15:15
|Mirasçılık belgesi ve vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi
17 Ocak 2021 14:53
|Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında aşı uygulaması başlıyor
17 Ocak 2021 11:12
|Havaalanında 7/24 adalet
17 Ocak 2021 07:40
|Bakanlık, aşıda merak edilenlere cevap verdi
17 Ocak 2021 07:22
|Belediyelerdeki sözleşmeli personel, sorunlar ve çözüm önerileri
17 Ocak 2021 06:39
|KKTC'de artan korona vakaları ikinci kez kapanma kararı aldırdı
17 Ocak 2021 06:30
|Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanların güncel listesi
16 Ocak 2021 22:30
|Vefat eden KHK'lı öğretmene göreve iade kararı
16 Ocak 2021 21:48