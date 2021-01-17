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'Bağışıklık sistemini güçlendirmede ada çayı çok etkili'

Covid-19' a karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak salgınla mücadele etmenin en başta gelen yollarından biri. Burdur'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nın sorumlusu Öztürk Sarıca, ada çayının yapısında bulunan 'sineol' ile 'pinen' gibi uçucu yağların, adaçayı ve kekik çaylarının da bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olduğunu söyledi.
 17 Ocak 2021 16:49
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'Bağışıklık sistemini güçlendirmede ada çayı çok etkili'

Burdur'daki Karakent köyü yakınında kurduğu bahçelerde lavanta, ada çayı ve kekik gibi birçok tıbbi ve aromatik bitki yetiştiren Lisinia Doğa Proje Alanı sorumlusu Öztürk Sarıca, bitkisel çayların ve yağların soğuk kış günlerinde ve salgın döneminde bağışıklık sistemini desteklediğini güçlendirdiğini belirtti.

'TÜRKİYE CİDDİ SIÇRAMALAR YAPACAKTIR'

Anadolu coğrafyasının aromatik bitki çeşitliliği konusunda zengin ollduğunu kaydeden Sarıca ancak ada çayının üretiminde dünya ölçeğinde ciddi anlamda Rusya ve ABD'nin hakimiyeti olduğunu kaydetti ve şöyle dedi:

"Ama bunun yanında çeşitlilik anlamında ve 'Salvia furtikoza' dediğimiz Anadolu ada çayı ve özellikleri anlamında aslında Türkiye bu konuda çok üst sıralarda. Şu anda üretim bakımından dünyada dördüncü, beşinci sıralardayız ama Türkiye'ye gen kaynaklarını ve arazilerini kullanıldığında ve susuz yetiştiği için özellikle ada çayı konusunda önümüzdeki yıllarda ciddi sıçramalar yapacaktır. Kekikte olduğu gibi ada çayında da dünya üretiminin yüzde 70- 75'lere varan hakimiyetini sağlayacaktır. Bu konuda ciddi anlamda insanların bilinçlenmesi gerekiyor. Çünkü hem kendi sağlığımızı koruyoruz hem de ülkemize kazandırmamız gerekiyor."

'ADA ÇAYI ÜRETİMİ KONUSUNDA EN ÜST SIRALARDAYIZ'

Lisinia'da 900 dekarlık alanda ada çayı üretimi yaptıklarını anlatan Sarıca, "Bu konuda Türkiye'de ada çayı üretimi konusunda zannediyorum en üst sıralardayız. Bunun hem uçucu yağını üretiyoruz hem diğer taraftan kurularını üretiyoruz ki bunlar çay yapımında kullanılıyor. Özellikle 'Salvia fruticosa' dediğimiz Anadolu ada çayının türü, içeriği yüksek olan birkaç çeşidini şu anda alanımızda da üretmiş bulunmaktayız. Bir şekilde bunu tarlalarımızda arazilerimizde lokalize edip bunun kültürünü yapmaya çalışıyoruz. Şu anda çoğaltmaya başladık. Önümüzdeki yıllarda çok daha kaliteli, içeriği çok daha zengin, antimikrobiyal özellikleri çok daha fazla olan ada çayı üretimlerine başlamış olacağız" dedi.
DHA
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