Murat Alan'ın 'rüşvet' sözleri sosyal medyada olay oldu

Akit TV Haber Müdürü Murat Alan'ın, bir TV programında sağlıkçıların özlük haklarıyla ilgili söylediği sözler, sosyal medyada gündem oldu.

Alan, Kovid19'la mücadelede sırasında sağlık personelinin özlük haklarının gündem yapılmasının doğru olmadığını belirterek "Olay nedir biliyor musunuz. Rüşvetimi ver susayım mantığıdır." dedi.

Murat Alan'ın, TV programında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bize ne zaman Silahlı Kuvvetler çok lüzumlu oluyor, bir savaş anında, tehdit anında. Afrin'e gideceğimiz zaman subayların kalkıp, bizim özlük haklarımız ne olacak diye sorduğunu düşünün. Biz bunu mu konuşmalıyız. TSK'nın oraya nasıl gideceğini mi konuşacağız yoksa, biz özlük haklarımızı almadan gitmeyiz, kısmını konuşacağız.

Bakın 6 bin TL'den aşağı maaş alan bir hemşire yok.

Olay nedir biliyor musunuz. Rüşvetimi ver susayım mantığıdır. Bu maaş mevzusunu getirip de mücadelesinin ortasına dayamanın bir mantığı yok.

Ben bunun sürekli rüşvet şeklinde önümüze getirilmesinden rahatsızım."

Bu sözlere memur sendikaları tepki gösterdi. Hem Memur Sen Başkanı Ali Yalçın hem de Sağlık Sen Başkanı Semih Durmuş birer açıklama yaparak, sağlık personeline iftira atıldığını belirtti.

Murat Alan ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yanlış anlaşıldığını belirtti "Kovidden bahsederken söylemek rüşvet gibi algılanıyor demek istedim!" dedi.