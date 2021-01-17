1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Arzumuz Uzungöl'ün etrafının daha yeşil bir hale getirilmesi'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Uzungöl'de uygulanan Çevre Rehabilitasyon Projesi ile amaçlarının, gölün etrafının bütünüyle açılması ve daha yeşil bir hale getirilmesi olduğunu belirtti.
 17 Ocak 2021 17:08
+Aa- Yazdır
'Arzumuz Uzungöl'ün etrafının daha yeşil bir hale getirilmesi'

Başkan Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yapımı devam eden ve yapılması düşünülen projelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Trabzon'da turizm çalışmalarına çok önem verdiklerini ve bu doğrultuda yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Zorluoğlu, bölgenin ve ülkenin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de, göreve başladıkları günden itibaren daha fazla yatırım yapmak için gayretle çalıştıklarını vurguladı.

Zorluoğlu, Uzungöl'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile hazırladıkları projelerin devam ettiğini belirterek "Uzungöl'ün Çevre Rehabilitasyon Projesi'nin birinci etabı tamamlandı. İkinci etapla ilgili proje çalışması bitmek üzere. Arzumuz Uzungöl'ün etrafının bütünüyle açılması ve daha yeşil bir hale getirilmesi." ifadelerini kullandı.

Sümela Manastırı teleferik projesinde de sonra geldiklerini, belediyenin bir yatırımcıyla temas halinde olduğunu aktaran Zorluoğlu, ihalesini ileriki günlerde yapmak istediklerini belirtti.

Zorluoğlu, Barma Yaylası'nda yaptıkları çalışmada da belli bir noktaya geldiklerini ifade ederek oranın da gelecek yıl süratle tamamlanacağını ve doğa müzesi gibi eğitim alanı oluşturulacağını kaydetti.

Ortahisar Millet Bahçesi'nde yürütülen çalışmalara değinen Zorluoğlu, deniz tarafındaki binaların acele kamulaştırma kararlarının Resmi Gazete'de yayımlandığını, millet bahçesinde şu anda hem birinci etap inşaatının devam ettiğini hem de ikinci etap projesinin hazırlandığını aktardı.

Başkan Zorluoğlu, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yapılan Planetaryum ve Bilim Merkezi Projesi için imzaların atıldığını anımsatarak "Proje 12 milyon liraya mal olacak. 10 milyon lirası Sanayi Bakanlığımız, 2 milyon lirası ise Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılandı. Moloz Camisi'nin olduğu alanda yeri belli. Mart ayı içerisinde ihalesini yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Murat Alan'ın 'rüşvet' sözleri sosyal medyada olay oldu
17 Ocak 2021 17:20		 Koca: Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil
17 Ocak 2021 17:17
Vatan hainliğiyle suçlamıştı, şimdi de köpek benzetmesi yaptı
17 Ocak 2021 17:16		 Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu
17 Ocak 2021 16:28
1 yıldır haber alınamayan Hurmüz'ü arama çalışmaları sürüyor
17 Ocak 2021 15:51		 Vali Arslantaş: Burdur Gölü'nün ayaklarını kesmişiz
17 Ocak 2021 15:48
Sosyal medyada 'kar' esprisi yapan başkanlar konuştu
17 Ocak 2021 15:32		 TSK gövde gösterisine hazırlanıyor
17 Ocak 2021 11:32
AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre süreci hızlandı
17 Ocak 2021 11:21		 Ültimatom gibi mektup: CHP siyasi sebil olmamalı
17 Ocak 2021 08:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:05 - Pekin'de yaklaşık 1,7 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı17:48 - Muayene geliriyle öğrenci okutan Profesör hayatını kaybetti17:46 - Telegram uygulamasında sohbet edenlere önemli uyarı17:42 - İletişimleri kesildi! Tek tek kaçıp teslim oluyorlar17:33 - 'Koza Altın'ı Türkiye Varlık Fonu'na devredebiliriz'17:29 - Konya'da başkalarının yerine sınava giren 4 kişi yakalandı
17:25 - Haliç Tersanesi'nde deniz taksi üretimine başlandı17:20 - Murat Alan'ın 'rüşvet' sözleri sosyal medyada olay oldu17:17 - Koca: Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil17:16 - Vatan hainliğiyle suçlamıştı, şimdi de köpek benzetmesi yaptı17:14 - Başkent sokakları kısıtlamada sessizliğe büründü17:11 - WhatsApp, açıkça hukuka aykırı davranıyor
17:08 - 'Arzumuz Uzungöl'ün etrafının daha yeşil bir hale getirilmesi'16:49 - 'Bağışıklık sistemini güçlendirmede ada çayı çok etkili'16:45 - Uludağ'da eğlence düzenleyen 10 kişiye para cezası16:42 - Yoğun kar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda ulaşım aksadı16:32 - Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu!
16:28 - Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 700 bini geçti
Meteorolojiden il il, bölge bölge 'yoğun kar yağışı' uyarısı
Yeni parti aşı yolda: 10 milyon doz daha geliyor
Konut satışı en çok artan ve en çok azalan iller
Mirasçılık belgesi ve vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi
İki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Okullar ve restoranlar bu tarihte mi açılacak?
Ölüm riskine rağmen günlüğü 800 liraya korona refakati
Dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmaları sürüyor
Prof. Ateş Kara'dan dondurmadaki 'korona'ya dair açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Haraşo 2
suçu üzerine almak 1
tayvanlı deprem kahini 1
Eskimo 1
BİP ve Yaay'ın internetsiz kullanılabilmesi 1
nazar boncuğu 2
bakla zehirlenmesi 2
Kripto para 2
Ben de aşı oldum 1
kaldırım taşının altına biriken su 1
SON İLANLAR
Türk Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sinop Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pamukkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Orbel 76 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 90 personel alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam