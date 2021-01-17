Koca: Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil
|17 Ocak 2021 17:17
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel salgının dünyada ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirtti.
Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır." ifadelerini kullandı.
Küresel salgının dünyada ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 17, 2021
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Murat Alan'ın 'rüşvet' sözleri sosyal medyada olay oldu
17 Ocak 2021 17:20
|Vatan hainliğiyle suçlamıştı, şimdi de köpek benzetmesi yaptı
17 Ocak 2021 17:16
|'Arzumuz Uzungöl'ün etrafının daha yeşil bir hale getirilmesi'
17 Ocak 2021 17:08
|Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu
17 Ocak 2021 16:28
|1 yıldır haber alınamayan Hurmüz'ü arama çalışmaları sürüyor
17 Ocak 2021 15:51
|Vali Arslantaş: Burdur Gölü'nün ayaklarını kesmişiz
17 Ocak 2021 15:48
|Sosyal medyada 'kar' esprisi yapan başkanlar konuştu
17 Ocak 2021 15:32
|TSK gövde gösterisine hazırlanıyor
17 Ocak 2021 11:32
|AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre süreci hızlandı
17 Ocak 2021 11:21
|Ültimatom gibi mektup: CHP siyasi sebil olmamalı
17 Ocak 2021 08:16