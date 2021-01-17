Haliç Tersanesi'nde deniz taksi üretimine başlandı

Şehir Hatları AŞ, Haliç Tersanesi'nde deniz taksi üretimine başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre Şehir Hatlarının 170. yıl dönümünde gerçekleştirilen programa, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye üst yönetimi ve davetliler katıldı.

İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, Haliç Tersanesi'nin 600 yıllık geçmişiyle muazzam bir alan, çok güçlü bir mekan olduğunu belirterek, bundan sonra da varlığını sürdürecek kimliğe kavuşmasını istediklerini ifade etti.

Deniz ulaşımını kullanırken geçirilen zamanı kaliteli kılmanın önemine işaret eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, daha ucuz bir şekilde İstanbulluların hizmetine sunmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Yüzde üçlerin bile altına inmiş deniz ulaşımını, gerçekten yüzde onlara, hatta daha yukarılara taşıma arzusundayız. Bunun tabii, gerekleri var. Ulaşımı, çoğu zaman şöyle düşünebiliriz. Evet, kendi ekonomisini döndürmesi önemlidir. Ama bazen toplu taşıma, hele hele bizim kentlerde deniz ulaşımının devrede olması illa para kazanmak anlamına gelmez. İstanbul'da deniz taşımacılığının biraz üvey evlat muamelesi gördüğünü düşünüyoruz. Londra'da telefon kulübelerin, taksilerine bakarsınız Londra dersiniz. İstanbul için de Şehir Hatları vapurları tam da böyle bir simge. Onlara baktığınızda burası İstanbul dersiniz. O keyfi yaşarsınız. Tabiri caizse korunacak miras. Korunmalı. Öncelikle korunması gereken miras. Biz de tamamen o gözle bakıyoruz."

İmamoğlu, göreve geldikten sonra deniz ulaşımında yaptıkları yenilikleri anlattı.

Yeni üretilecek deniz taksilerin İstanbul'un ruhuna uygun olacağını belirten İmamoğlu, deniz taksi ve üretimine dair şu bilgileri paylaştı:

"Deniz taksilerimiz ilk etapta 50 adet olacak. Talebe göre sayıyı arttırabiliriz. 2021'in yaz aylarında hizmete almayı planlıyoruz. Deniz taksilerimiz, 10 kişi kapasiteli olacak ve sizi Adalar'dan Sarıyer'e, Beylikdüzü'nden Üsküdar'a, Pendik'ten Bakırköy'e taşıyacak. Bu taksiler, 565 yıl önce Fatih Sultan Mehmet'ten bize emanet bu tersanede üretilecek. Güncel, dijital teknolojik iletişimin de katkı sunduğu bir sistemle deniz taksi hayata geçecek."

Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş da denizi etkin olarak kullanmak için bu çalışmayı başlattıklarını söyledi.

Toplu ulaşım olarak hizmet vermenin çok maliyetli olduğunun altını çizen Dedetaş, "Deniz ulaşımını uygun olmadığı pek çok noktada ulaşımda geçirdiğimiz zamanı kısaltmaya ihtiyaç duyduğumuzda ya da tarifeli saatler size uymadığında artık yeni bir alternatifiniz var. Deniz taksiler, deniz filomuzda en küçük gemileri olarak hizmet verecek, fakat büyük bir açığı kapatacak. Belli bir tarife ve güzergaha bağlı kalmaksızın hizmet verecek olan deniz taksiler umuyoruz ki ulaşımın da bir parçası haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından, İmamoğlu ve Dedetaş deniz taksinin prototipine ilk reçineyi sürdü.

Öte yandan, vapur iskelelerine konulan kiosklardan 24 Ocak'a kadar oy verecek vatandaşlar, deniz taksilerde görmek istedikleri renkleri belirleyecek.