Konya'da başkalarının yerine sınava giren 4 kişi yakalandı
|17 Ocak 2021 17:29
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Konya'nın Akşehir ilçesinde motorlu taşıt sürücü kursiyerleri E sınavlarında başkalarının yerine sınava giren 4 kişi, sınavda görevli öğretmenin dikkati sayesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan Milli Eğitim Bakanlığı motorlu taşıt sürücü kursiyerleri E sınavlarında başkalarının yerine sınava giren C.K. (44), M.Ö. (27), S.T. (35) ve E.A. (39) sınavda görevli öğretmenin dikkati sayesinde yakalandı. Başkasının yerine sınava giren 4 kişinin durumundan şüphelenen görevli öğretmen, yüz tanıma sistemi ile şahısları karşılaştırdı. Görevli öğretmen, sınava girmesi gereken şahıslarla sınava girenlerin farklı kişi olduğunu tespit ederek durumu emniyete bildirdi. Gözaltına alınan şahıslardan C.K.'nin arandığı tespit edilirken, ayrıca 4 şüphelinin hakkında daha önce de aynı suçtan işlem yapıldığı belirlendi. C.K. gözaltına alınırken, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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