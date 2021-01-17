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Muayene geliriyle öğrenci okutan Profesör hayatını kaybetti

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde muayenelerden elde ettiği geliri ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine bağışlayan Prof. Dr. Hakan Tuna, 53 yaşında yaşamını yitirdi.
 17 Ocak 2021 17:48
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Muayene geliriyle öğrenci okutan Profesör hayatını kaybetti

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde muayenelerden elde ettiği geliri ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine bağışlayan Prof. Dr. Hakan Tuna, 53 yaşında yaşamını yitirdi.

TÜ Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı, Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Anabilim Dalı Başkanı Tuna, bir süredir pankreas kanseri tedavisi gördüğü Tıp Fakültesi Hastanesinde vefat etti.

Tuna'nın ölümü, yakınları, sevenleri ve akademisyenleri üzüntüye boğdu.

Evli ve iki çocuk babası olan Hakan Tuna'nın cenazesi, Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel kardeşim sevgili dostum. Yolculuğun hayırlı olsun. Allah C.C. sana rahmet eylesin, mekanını cennet etsin, aileni muhafaza etsin. Resulü Ekrem'e komşu olasın. Dualarımızdan haberdar olasın. Yaptığın hayırlar şefaatçin olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Üniversitede görev yapan birçok akademisyen de Tuna'nın ölümüyle ilgili üzüntüsünü belirten paylaşımda bulundu.

- "Bir Öğrenci de Sen Okut"

Prof. Dr. Tuna, özel muayene ettiği hastalardan gelen ücreti TÜ'de başlatılan "Bir Öğrenci de Sen Okut" kampanyasına bağışlıyordu.

Kanser tedavisi gördüğü sürede de hastalarına şifa olmaya ve öğrencilere yardım etmeye çalışan Tuna, 3 aylık sürede bağışlarıyla 50'nin üzerinde öğrencinin eğitimine katkı sağladı.

Tuna, üniversite tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirmişti.
Anadolu Ajansı
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