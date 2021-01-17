Vaka sayısı 7 binin altına düştü
Sağlık Bakanlığı 17 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
|17 Ocak 2021 19:05
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Sağlık Bakanlığı 17 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 436 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 201 oldu, 8 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 262 bin 864'e yükseldi
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