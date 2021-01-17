Tunceli-Erzincan kara yolu araç geçişine kapatıldı
Tunceli Valiliği, Tunceli-Erzincan arasının sis ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldığını bildirdi.
|17 Ocak 2021 18:24
|+Aa- Yazdır
Tunceli Valiliği, Tunceli-Erzincan arasının sis ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada:"Sis ve tipi nedeniyle Mutu Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar tüm araçların geçişine kapatılmıştır" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sinop'ta deniz mayını bulundu
17 Ocak 2021 19:49
|Bolu Dağı'nda kar nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanıyor
17 Ocak 2021 19:34
|Manzarasıyla Amanoslar, fotoğraf tutkunlarının adresi oldu
17 Ocak 2021 16:16
|Kar yağışı, İznik Gölü'ne cansuyu oldu
17 Ocak 2021 15:35
|Kanala düşen ambulans traktörle kurtarıldı
17 Ocak 2021 14:46
|Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'aşı zinciri' kampanyası başlattı
17 Ocak 2021 13:17
|Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali'nin testi pozitif çıktı
17 Ocak 2021 12:57
|Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17 Ocak 2021 12:40
|Bu köylere korona virüs hiç uğramadı
17 Ocak 2021 10:54
|İstanbul için kar uyarısı: Öğleden sonraya dikkat!
17 Ocak 2021 10:43