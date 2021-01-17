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Fuhuş baronunun mal varlığı dudak uçuklattı

Muğla ve Bursa'da fuhuştan elde edilen paraları akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 17 Ocak 2021 18:31
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Muğla ve Bursa'da fuhuştan elde edilen paraları akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, 12 Ağustos'ta Bodrum ilçesi ile İzmir'de 14 kişinin tutuklandığı fuhuş operasyonu kapsamında, fuhuştan elde edilen paraları akladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Muğla'da 4, Bursa'da da 1 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilere ait 2 lüks otomobil, İzmir'in Buca ilçesinde 2 arsa, bir ev ile banka hesaplarındaki 600 bin liraya el konuldu.

Şüphelilerin günlük kazançlarının yaklaşık 8 bin lira olduğu ve 2014-2020 yılları arasında yaklaşık 18 milyon lira kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Ayrıca 100 yabancı uyruklu kadına da zorla fuhuş yaptırdıkları belirlendi.

Muğla'da adliyeye sevk edilen İ.T, N.T, N.K. ve F.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da gözaltına alınan N.A'nın da adli kontrol şartıyla salıverildiği bildirildi.

- Olay

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 12 Ağustos 2020'de, Bodrum ilçesi ile İzmir'de belirlenen evlere düzenlenen fuhuş operasyonda 14 kişi tutuklanmış, fuhuş yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 17 kadın ise sınır dışı edilmişti.
Anadolu Ajansı
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