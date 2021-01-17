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Bolu Dağı'nda kar nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanıyor

Bolu'da, şiddetli şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişlerinde ulaşım zaman zaman aksıyor.
 17 Ocak 2021 19:34
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Bolu Dağı'nda kar nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanıyor

Bolu'da, şiddetli şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişlerinde ulaşım zaman zaman aksıyor. Araçların güçlükle ilerlediği güzergahta bazı ağır araçlar yol kenarlarında kar yağışının azalmasını bekliyor.

Bolu'da, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle İstanbul'u Anadolu'yu bağlayan D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişlerinde araçlar güçlükle ilerliyor. Buzlanma ve kar nedeniyle araçlarını yol kenarlarına çeken tır ve kamyon sürücüleri yağışın azalmasını bekliyor.

TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili olan kar nedeniyle meydana gelen trafik kazaları zaman zaman ulaşımı aksatıyor. TEM ve D-100 Karayolu'nun kapanmasına neden olan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale dönüyor.

Karayolları ekipleri her iki güzergahta da tuzlama ve kar küreme çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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