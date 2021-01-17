1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eşini darp eden Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı tutuklandı

Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı C.T, eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı.
 17 Ocak 2021 19:54
+Aa- Yazdır
Eşini darp eden Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı tutuklandı

Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı C.T, eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı.

Z.T, eşi C.T'nin kendisini döverek burnunu kırdığı gerekçesiyle Ardahan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı olan C.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen C.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Mermili tehdit' paylaşımı yapan sanık: Tepki göstermek için bunu yaptım
15 Ocak 2021 14:43		 Üvey oğlunu hortumla döverek öldüren kadına, ağırlaştırılmış müebbet
14 Ocak 2021 17:47
Can Dündar'a 'MİT tırları' davasında verilen cezanın gerekçesi açıklandı
14 Ocak 2021 14:55		 Silahını gasbettiği polisi şehit eden sanığa müebbet hapis
14 Ocak 2021 14:25
Adnan Oktar 30 yıl yatacak, 95'inde tahliye olacak
13 Ocak 2021 07:37		 HDP'li eski Belediye Başkanı'na 2 yıl 1 ay hapis cezası
12 Ocak 2021 19:49
Kadın doktoru 7 yıldır taciz eden sanığın yargılanmasına devam edildi
11 Ocak 2021 12:33		 Hukuk bürosunda senet yırttı, gasp suçundan tutuklandı
07 Ocak 2021 20:39
Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden zanlının cezası belli oldu
07 Ocak 2021 18:16		 Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1'i avukat 6 kişi tutuklandı
06 Ocak 2021 23:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:28 - Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması21:26 - Zonguldak-İstanbul kara yolunda araç geçişine izin verilmiyor21:07 - Ankara Valiliği buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı20:58 - Derbi maçın galibi Beşiktaş!20:24 - Zonguldak'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin20:23 - İzmir Doğal Yaşam Parkı yeni yüzüyle salgın sonrasına hazır
20:22 - Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı20:17 - Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil 3 polis aracına çarptı20:11 - Cumhuriyet tarihinin unutulan skandalı: M60 tank modernizasyonu20:02 - Diyanetten Yunanistan Başpiskoposu'na tepki!19:56 - 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 13 bin 400 lira ceza19:54 - Eşini darp eden Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı tutuklandı
19:51 - Elazığ'da üretiliyor, Avrupa ve ABD'li sağlıkçılara gönderiliyor19:49 - Sinop'ta deniz mayını bulundu19:34 - Bolu Dağı'nda kar nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanıyor19:05 - Vaka sayısı 7 binin altına düştü18:40 - Hobi olarak başladı şimdi şirketi var! Siparişlere yetişemiyor
18:31 - Fuhuş baronunun mal varlığı dudak uçuklattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 700 bini geçti
Okullar ve restoranlar bu tarihte mi açılacak?
Meteorolojiden il il, bölge bölge 'yoğun kar yağışı' uyarısı
Ekonomist Tuna Kaya: Gümüşün fiyatı patlayacak
Yeni parti aşı yolda: 10 milyon doz daha geliyor
İki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Mirasçılık belgesi ve vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi
Konut satışı en çok artan ve en çok azalan iller
Ölüm riskine rağmen günlüğü 800 liraya korona refakati
Murat Alan'ın 'rüşvet' sözleri sosyal medyada olay oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
belediye meclisinin sağlıkçıya mezarın bedava olması kararı 1
iğce 2
sinovac'ın brezilya'da yüzde 50 koruma sağlaması 2
memur yıllık izni 1
interaktif sözlük sıralaması 1
yazarların pazar uykusu 1
şıgır bıçak 1
değişik denişik deyişik 1
suların akmaması 2
ben amerikadayken 1
SON İLANLAR
Türk Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sinop Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pamukkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Orbel 76 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 90 personel alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam