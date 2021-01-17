Eşini darp eden Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı tutuklandı
Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı C.T, eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı.
|17 Ocak 2021 19:54
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Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı C.T, eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı.
Z.T, eşi C.T'nin kendisini döverek burnunu kırdığı gerekçesiyle Ardahan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.
Şikayet üzerine Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı olan C.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen C.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
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