'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 13 bin 400 lira ceza

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekiplerinin' dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, yaşanan kovalamaca sırasında park halindeki bir otomobile çarptı. Mahalle bekçileri tarafından durdurulan otomobil sürücüsüne 13 bin 400 lira para cezası kesildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Akkonak Mahallesi'nde 1718 Sokak'ta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan trafik polisleri, Fatih D. yönetimindeki 10 AAF 710 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında kaçan araç, park halindeki bir otomobile de çarptı. Kazada park halindeki otomobilde hafif hasar oluşurken, otomobil sürücüsü kaçmaya devam etti.

Bölgede polis ekiplerince bir süre takip edilen araç, mahalle bekçileri tarafından durduruldu. Bu sırada otomobilde bulunan Demet B. otomobili kendisinin kullandığını söyledi. Daha sonra ise yalan söylediğini belirtip otomobili Fatih D.'nin kullandığını itiraf etti.

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü Fatih D.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, ehliyetsiz araç kullanma, trafiği tehlikeye sokmak suçlarından 13 bin 400 lira para cezası kesildi. Araçta bulunan Demet B.'ye ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve maske takmamak suçlarından 4 bin 500 lira para cezası uygulandı. Otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.