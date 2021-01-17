Cumhuriyet tarihinin unutulan skandalı: M60 tank modernizasyonu
Nejat Özonay, 2002 yılı Mart ayında İsrail IMI firmasına 290 milyon dolar bedelle verilen ihalenin, Cumhuriyet tarihinin en büyük skandalı olduğunu belirtti.
|17 Ocak 2021 20:11
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