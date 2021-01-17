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Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil 3 polis aracına çarptı
Kayseri'de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 3 polis aracına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
|17 Ocak 2021 20:17
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Kayseri'de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 3 polis aracına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Yunus Emre Alan idaresindeki 28 TF 319 plakalı otomobil, Kocasinan Bulvarı'nda kontrolden çıkarak Çocuk Şube Müdürlüğü önünde park halinde bulunan 3 polis aracına çarptı.
Şubedeki polislerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Alan, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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