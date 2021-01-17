1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir Doğal Yaşam Parkı yeni yüzüyle salgın sonrasına hazır

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan, 134 tür ve 3 binin üzerinde yaban hayvanına ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı, salgın sonrası yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlayacak.
 17 Ocak 2021 20:23
+Aa- Yazdır
İzmir Doğal Yaşam Parkı yeni yüzüyle salgın sonrasına hazır

İzmir Büyükşehir Belediyesince 2012'de Sasalı'da 4 bin 125 metrekare alan üzerinde kurulan İzmir Doğal Yaşam Parkı, doğal yaşam parkı, dünyanın farklı coğrafyalarından getirilen yüzlerce çeşit hayvana yuva oldu.

Kovid-19'a rağmen geçen yıl 430 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği park, salgın tedbirleri nedeniyle en sakin dönemini yaşıyor.

Parkın ziyaretçilere kapalı olduğu süreçte yetkililer, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın yeni bir görünüme kavuşması için çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda giriş kapısı yenilenen parkın duvarlarına, buradaki hayvanların resimleri yapıldı.

Rengarenk bir görüntüye kavuşan doğal yaşam parkı, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yeni yüzüyle ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor.

Park sakinlerine kışa özel bakım

Öte yandan kışa özel beslenen ve menülerini veteriner hekim, ziraat mühendisi, biyolog ile teknikerlerden oluşan ekibin hazırladığı hayvanlar, bu dönemde sadece bakıcılarını görebiliyor.

Tropikal hayvanlar ise soğuklara karşı, yuvalarına kurulan doğal gaz ısıtma tertibatı ve özel kış menüsüyle korunuyor.

Fil, zürafa, maymun, lemur, aslan, kaplan ve puma gibi türlerin, kışın daha dayanıklı olmaları için yem miktarları yaklaşık yüzde 20 artırıldı.

Enerji içeriği yüksek kesif yemler, kuru incir, kayısı, dut gibi meyvelerle beslenen hayvanların zeminden gelen soğuğa karşı korunması için de talaş ve yataklık otlarla önlem alındı.

Yuvalarda bulunan ısıtıcılar soğuk havalarda hayvanları sıcak tutuyor.

Bakıcılar, salgın döneminde de günlük işlerini aksatmadan sürdürüyor. Hayvanların beslenme, bakım, sağlık gibi tüm işlerini titizlikle yürüten çalışanlar, doğal yaşam parkının ziyarete açılmasını bekliyor.

"Ziyaretçilere sürprizimiz var"

Park Müdürü Şahin Afşin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bir süredir ziyaretçi kabul edemediklerini, buna rağmen sürekli park sakinleriyle bir arada olmaya çalıştıklarını anlattı.

Parkı salgın nedeniyle ziyarete kapattıklarını belirten Afşin, "Sonrasında bir süre açtık ama tekrardan kapatmak durumunda kaldık. Bu dönemde biz aynı şekilde görevimizin başındayız. Sadece ziyaretçilerimiz eksik. Misafirlerimizle buluşacağımız günü iple çekiyoruz." dedi.

Afşin, 3 bin 200 yaban hayvanının beslenme ve bakımını rutin olarak yaptıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Her türün farklı besini var. Et, meyve, sebze gibi yiyecekleri onlara göre ayarlıyoruz. Soğuk havalar başladığında kapalı alanlarda doğal gazla ısıtma sistemimiz var. Hayvanların üşümemesi gerekiyor, bunun için de önlemlerimizi alıyoruz. Salgın sonrası gelecek ziyaretçilere sürprizimiz var, burada yaşayan türleri duvarlara resmedip renklendirdik. Bu da doğal yaşam parkımıza ayrı bir güzellik kattı."

Görevli Bihter Yılmaz, yaklaşık 1,5 yıldır burada görev yaptığını ve kanatlı hayvanlarla ilgilendiğini ifade etti.

Salgına rağmen görevlerinin başında olduklarını aktaran Yılmaz, "Burada işimizi aynı kararlılıkla yapmaya devam ediyoruz. Bizim için değişen bir şey yok çünkü yaptığımız görev işten öte bir şey. Hayvanların günlük, beslenme ve bakımını gerçekleştiriyoruz. Sürekli onları takip etmeye çalışıyoruz. Ziyaretçi olmamasından dolayı hayvanlar daha sakin bir görüntüye kavuştu ama bir an önce ziyaretçilerle bulaşmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Zonguldak-İstanbul kara yolunda araç geçişine izin verilmiyor
17 Ocak 2021 21:26		 Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
17 Ocak 2021 20:22
Sinop'ta deniz mayını bulundu
17 Ocak 2021 19:49		 Bolu Dağı'nda kar nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanıyor
17 Ocak 2021 19:34
Tunceli-Erzincan kara yolu araç geçişine kapatıldı
17 Ocak 2021 18:24		 Manzarasıyla Amanoslar, fotoğraf tutkunlarının adresi oldu
17 Ocak 2021 16:16
Kar yağışı, İznik Gölü'ne cansuyu oldu
17 Ocak 2021 15:35		 Kanala düşen ambulans traktörle kurtarıldı
17 Ocak 2021 14:46
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'aşı zinciri' kampanyası başlattı
17 Ocak 2021 13:17		 Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali'nin testi pozitif çıktı
17 Ocak 2021 12:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:28 - Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması21:26 - Zonguldak-İstanbul kara yolunda araç geçişine izin verilmiyor21:07 - Ankara Valiliği buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı20:58 - Derbi maçın galibi Beşiktaş!20:24 - Zonguldak'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin20:23 - İzmir Doğal Yaşam Parkı yeni yüzüyle salgın sonrasına hazır
20:22 - Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı20:17 - Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil 3 polis aracına çarptı20:11 - Cumhuriyet tarihinin unutulan skandalı: M60 tank modernizasyonu20:02 - Diyanetten Yunanistan Başpiskoposu'na tepki!19:56 - 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 13 bin 400 lira ceza19:54 - Eşini darp eden Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı tutuklandı
19:51 - Elazığ'da üretiliyor, Avrupa ve ABD'li sağlıkçılara gönderiliyor19:49 - Sinop'ta deniz mayını bulundu19:34 - Bolu Dağı'nda kar nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanıyor19:05 - Vaka sayısı 7 binin altına düştü18:40 - Hobi olarak başladı şimdi şirketi var! Siparişlere yetişemiyor
18:31 - Fuhuş baronunun mal varlığı dudak uçuklattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 700 bini geçti
Okullar ve restoranlar bu tarihte mi açılacak?
Meteorolojiden il il, bölge bölge 'yoğun kar yağışı' uyarısı
Ekonomist Tuna Kaya: Gümüşün fiyatı patlayacak
Yeni parti aşı yolda: 10 milyon doz daha geliyor
İki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Mirasçılık belgesi ve vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi
Konut satışı en çok artan ve en çok azalan iller
Ölüm riskine rağmen günlüğü 800 liraya korona refakati
Murat Alan'ın 'rüşvet' sözleri sosyal medyada olay oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
medeniyet 1
Siyasal islam 1
Cengiz Özkan 2
seçim barajı makul düzeye inmeli 2
Aşılamanın anlık takip edilmesi 1
ibo şov 1
fil 2
covid 19 aşısı olur musun,sorusu 3
bademcik ameliyatı 1
sosyal mesafe 1
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam