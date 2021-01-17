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2 ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

Zonguldak ve Kütahya'da 18 Ocak 2021 Pazartesi günü engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığını açıklandı.
 17 Ocak 2021 20:24
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2 ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

Zonguldak Valiliği, 18 Ocak 2021 Pazartesi günü engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarının ardından yoğun kar yağışı il genelinde etkisini aralıklarla sürdürüyor. Öte yandan ekipler de aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yürütüyor.

Zonguldak Valiliği de yoğun kar yağışı ve gece oluşacak buzlanma sebebiyle il genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının 18 Ocak 2021 Pazartesi günü idari izinli sayılmasınını uygun görüldüğünü açıkladı.

KÜTAHYA

Kütahya'da engelli ve hamile kamu çalışanlarının yoğun kar yağışı nedeniyle yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdüdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle Kütahya il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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