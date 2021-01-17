1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara Valiliği buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı

Ankara Valiliği, yarın ve salı günü için muhtemel kar yağışı nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden, trafik kazası riskleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.
 17 Ocak 2021 21:07
+Aa- Yazdır
Ankara Valiliği buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı

Ankara Valiliği, yarın ve salı günü için muhtemel kar yağışı nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden, trafik kazası riskleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde Pazartesi ve Salı gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında olacağı tahmin edilmektedir. Düşük sıcaklıklar ve Pazartesi gecesi muhtemel kar yağışı nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden trafik kazası riskleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ediyoruz."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
17 Ocak 2021 21:28		 Diyanetten Yunanistan Başpiskoposu'na tepki!
17 Ocak 2021 20:02
Vaka sayısı 7 binin altına düştü
17 Ocak 2021 19:05		 Murat Alan'ın 'rüşvet' sözleri sosyal medyada olay oldu
17 Ocak 2021 17:20
Koca: Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil
17 Ocak 2021 17:17		 Vatan hainliğiyle suçlamıştı, şimdi de köpek benzetmesi yaptı
17 Ocak 2021 17:16
'Arzumuz Uzungöl'ün etrafının daha yeşil bir hale getirilmesi'
17 Ocak 2021 17:08		 Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu
17 Ocak 2021 16:28
1 yıldır haber alınamayan Hurmüz'ü arama çalışmaları sürüyor
17 Ocak 2021 15:51		 Vali Arslantaş: Burdur Gölü'nün ayaklarını kesmişiz
17 Ocak 2021 15:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:28 - Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması21:26 - Zonguldak-İstanbul kara yolunda araç geçişine izin verilmiyor21:07 - Ankara Valiliği buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı20:58 - Derbi maçın galibi Beşiktaş!20:24 - Zonguldak'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin20:23 - İzmir Doğal Yaşam Parkı yeni yüzüyle salgın sonrasına hazır
20:22 - Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı20:17 - Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil 3 polis aracına çarptı20:11 - Cumhuriyet tarihinin unutulan skandalı: M60 tank modernizasyonu20:02 - Diyanetten Yunanistan Başpiskoposu'na tepki!19:56 - 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 13 bin 400 lira ceza19:54 - Eşini darp eden Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı tutuklandı
19:51 - Elazığ'da üretiliyor, Avrupa ve ABD'li sağlıkçılara gönderiliyor19:49 - Sinop'ta deniz mayını bulundu19:34 - Bolu Dağı'nda kar nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanıyor19:05 - Vaka sayısı 7 binin altına düştü18:40 - Hobi olarak başladı şimdi şirketi var! Siparişlere yetişemiyor
18:31 - Fuhuş baronunun mal varlığı dudak uçuklattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 700 bini geçti
Okullar ve restoranlar bu tarihte mi açılacak?
Meteorolojiden il il, bölge bölge 'yoğun kar yağışı' uyarısı
Ekonomist Tuna Kaya: Gümüşün fiyatı patlayacak
Yeni parti aşı yolda: 10 milyon doz daha geliyor
İki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Mirasçılık belgesi ve vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi
Konut satışı en çok artan ve en çok azalan iller
Ölüm riskine rağmen günlüğü 800 liraya korona refakati
Murat Alan'ın 'rüşvet' sözleri sosyal medyada olay oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kararsız insan 1
suların akmaması 2
pfizer biontech aşısı uygulanan kişinin ölmesi 3
peynirli muz kızartması 2
yazarların pazar uykusu 1
birlikte tüketilirse daha faydalı olan besinler 1
seçim barajı makul düzeye inmeli 2
covid 19 aşısı olur musun,sorusu 3
fil 2
Eskimo 1
SON İLANLAR
Türk Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sinop Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pamukkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Orbel 76 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 90 personel alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam