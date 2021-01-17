Zonguldak-İstanbul kara yolunda araç geçişine izin verilmiyor
Kentte etkili olan yoğun kar nedeniyle Zonguldak-İstanbul kara yolunda araç geçişine izin verilmiyor.
|17 Ocak 2021 21:26
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Kentte etkili olan yoğun kar nedeniyle Zonguldak-İstanbul kara yolunda araç geçişine izin verilmiyor.
Dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı, kentte yaşamı olumsuz etkiliyor.
Zonguldak-İstanbul kara yolunda önlem alan trafik ekipleri, araçların geçişine izin vermiyor.
Karayolları ekipleri ise tuzlama, kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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