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Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te katıldığı Neler Oluyor programında yüzyüze eğitimle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk, "15 Şubat'ta okulların açılması ilke kararı var" ifadesini kullandı.
 17 Ocak 2021 21:28
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Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te katıldığı Neler Oluyor programında yüzyüze eğitimle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk, "15 Şubat'ta okulların açılması ilke kararı var" ifadesini kullandı.

CNN Türk'te Göksu Öngören Özgür ve Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

Bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde Kabine'nin alacağı kararlara bağlı. Biz aslında çok kontrollü gittik. 15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var.

15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.

Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili muhtelif senaryolar bulunduğunu belirterek, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını duyurdu.

OKULLAR KADEMELİ OLARAK MI AÇILACAK?

Şimdi bununla ilgili karar salgının seyri bakımından Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı tavır; tüm sınıflar açılabileği şeklinde ise, bizim başka ne senaryomuz vardı. 2 gün 2 gün seviye sınıfları vardı. Dünyaya baktığımızda küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Bizim hali hazırda gördüğümüz tablo şu. Hiç açılamayan sınıflarımız vardı bizim. 7. sınıflar 10. sınıflar aslında öncelik olarak dikkat alanımızda tutuyoruz. Sınav grubunda olan çocuklarımız var, Staja başlayacak olan öğrencilerimiz var. Onları göz önünde tutuyoruz. Söylediğim gibi salgının seyrine bağlı olarak bunlardan hangisinin hayata geçeceğini, yaklaşık 15 gün kala açıklamış oluruz.

ÖĞRETMENLERİN AŞILANMASI

Bütünsel olarak toplumda yaygın aşılanmanın olması bağışıklık açısından kritik. Bizim öğretmenlerimizin aşılanmasının kritik bulmamızın sebebi çocukların taşıyıcı olma riskini dikkate almamız. Öğretmenlerin aşılanması, virüsün evlere yayılmasını önleme açısından önemli.

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Geçtiğimiz günlerde küçük bir ayrıntıyı gündeme getirdik. Bazı veliler haklı olarak dediler ki; "Bizim çocuklarımız sınava girip notlarını aldılar, diğer çocuklar projelerden, ödevlerden not aldılar. Bizim çocuklarımız da performans ödevinden not alsın dediler" İsteğe bağlı seçenekli bir durum oldu.

MERKEZİ SINAVLAR (LGS VE YKS)

Bütün müfredattan sorumlu olacaklar. Bir değişiklik yok. Aynı şey merkezi sınavlarda da karşımıza çıkıyor. Bu dinamik bir şey. Yıl sonuna kadar şöyle olacak desem, süreç değiştiğinde biz de kararımızı gözden geçiriyoruz. Ama bu sene geçen sene gibi değil. Geçen sene Mart ayında salgın başladığında okulları kapattık. Ve biz hiç hazır değildik. Ne TV kanalları ne de internet altyapımız vardı. Hiçbir şekilde hazır değildik. Bakanlığın hazır olmadığı dönemde öğrencilerden böyle bir şey beklemek mümkün değildi. Şimdi bakıyorum ben ve hep şunu istiyoruz. Türkiye'nin MEB'ini diğer ülkelerin bakanlıklarıyla karşılaştırın. Uluslararası kriterlerle karşılaştırın. Kesinlikle iyi durumdayız. İlk 5'e rahatlıkla gireriz. Geçen Hafta BBC bir açıklama yaptı. İngiltere'de ilkokullara haftada 3 saatlik yayın başlayacak diye. Biz bunu 10 aydır yapıyoruz. EBA'mız 15 milyonun üzerinde tıklanması mevcut. Bu dünyada birinci.
Memurlar.Net
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