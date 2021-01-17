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'Silici' operasyonunda delilleri karartmak isteyen şüpheliye suçüstü

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, harddiski operasyondan dakikalar önce bir başka kişinin söktüğünü tespit etti- Harddiski söken ve kaçırmaya çalışan şüpheliler ile şirket yetkilileri gözaltına alınırken, bazı belgelere el konuldu
 17 Ocak 2021 21:39
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'Silici' operasyonunda delilleri karartmak isteyen şüpheliye suçüstü

İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen "Silici" adlı operasyonda gözaltına alınanlar arasında delilleri karartmak isterken suçüstü yakalanan bir şüphelinin de olduğu ortaya çıktı.

Operasyon kapsamında Adıyaman'daki bir akaryakıt istasyonuna baskın düzenleyen ekipler, cebinden bilgisayar harddiski çıkan bir kişiyi gözaltına aldı.

Ele geçirilen harddiskin istasyonun otomasyon sistemine ait olduğu tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, harddiski operasyondan dakikalar önce bir başka kişinin söktüğünü belirledi.

Kamera kayıtlarında, operasyonu haber alan bir çalışanın tornavida yardımıyla harddiski sökerek iş yerindeki masanın üzerine koyduğu, bu esnada polisleri gören bir başka kişinin de harddiski soktuğu pantolonun arka cebinde saklamaya çalıştığı görüldü.

Delilleri karartmak amacıyla harddiski söken ve kaçırmaya çalışan kişiler ile şirket yetkilileri gözaltına alınırken, bazı belgelere el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinasyonunda 50 ilde düzenlenen operasyonda 220 kişi gözaltına alınmıştı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu iş birliğiyle yapılan operasyon, akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığında cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak nitelendirilmişti.

Vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının katılımıyla 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, bir istasyon teknik destek firması, 2 otomasyon yazılım firması ve bağlı bir şubesi olmak üzere 242 noktada yapılan aramalarda belgelere, bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital materyallere el konulurken, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litrelik akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği belirlenmişti.
Anadolu Ajansı
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