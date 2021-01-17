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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 11 FETÖ'cü tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları ileri sürülen ve yasa dışı yollardan, zodyak botla Yunanistan'ın Simi (Sömbeki) Adası'na geçmek isterken yakalanıp adliyeye sevk edilen meslekten ihraç polis, öğretmen ve askerlerin bulunduğu 13 şüpheliden 11'i tutuklandı. Diğer şüphelilerden 1'ine ev hapsi, diğerine ise ek gözaltı süresi verildi.
 17 Ocak 2021 21:49
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 11 FETÖ'cü tutuklandı

Zodyak botla Yunanistan' a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 11 kişi tutuklandı

Muğla'da meslekten ihraç asker, polis, öğretmen, ebe ve esnaflardan oluşan; FETÖ/PDY üyesi oldukları öne sürülen 13 kişi güvenlik ekiplerinin, filmleri aratmayan operasyonuyla Yunanistan' ın Simi Adası'na geçemeden yakalandı. Geçen 14 Ocak günü Muğla' nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nden polisi arayan bir kişi 'Zodyak bot satın alan kişilerin insan kaçakçılığı yapabileceği' ihbarında bulundu. Bunun üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin, satın aldıkları botla Datça ilçesi yönüne gittiğini belirleyen polis, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Güvenlik ekiplerinin çalışmaları sürerken 2.ihbar geldi; 'Şüphelilerin Marmaris'e 65 kilometre mesafedeki kırsal Bozburun Mahallesi açıklarında oldukları' bilgisi verildi. Ekiplerin takibi, bu yönde başladı. Ancak şüphelilerin, denize açıldıktan bir süre sonra fırtına nedeniyle Yeşilova mevkiinde bir koya sığındıkları tespit edildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ortak operasyon düzenledi. Koyda bulunan 13 şüpheliyi yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan 13 şüpheli, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirildi. Şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin ifadelerinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Simi Adası'na geçmeye çalıştıkları anlaşıldı. Sicil taramasında şüphelilerden muvazzaf astsubay E.B.'nin Amasya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, meslekten ihraç polis memuru M.K.'nin Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, esnaf S.Ö.'nün Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi'nde, meslekten ihraç öğretmenler M.E.K.'nin Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, K.T.'nin ise İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, meslekten ihraç memur Ç.Ç.C.'nin Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. meslekten ihraç komiser Y.G.'nin Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, esnaf B.H.İ.S.'nin İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamalarının sürdüğü; meslekten ihraç ebe R.Y.'nin İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nce, ihraç öğretmenler S.Y.'nin Antalya Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masası'nca, H.M.D.'nin ise Antalya Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masası'nca arandıkları; meslekten ihraç polis memuru B.B. ve özel sektör çalışanı A.E.'nin hakkında ise herhangi bir işlem ve aranma kaydı bulunmadığı anlaşıldı. Öte yandan, FETÖ/PDY üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilerin üzerlerindeki aramalarda yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. 13 Şüphelilerden 11'i FETÖ/PDY üyesi olmaktan tutuklandı. İki şüpheliden 1'ine ev hapsi, diğerine ise ek gözaltı süresi verildi.
DHA
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