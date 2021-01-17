1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BOTAŞ, 100 bin fidan dikecek

Saros Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi projesi kapsamında 100 bin fidanının toprakla buluşturulacağı bildirildi.
 17 Ocak 2021 22:22
+Aa- Yazdır
BOTAŞ, 100 bin fidan dikecek

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Saros Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) projesi kapsamında 100 bin fidanı toprakla buluşturacak.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Saros Körfezi'nde gerçekleştirilecek FSRU Gemi İskelesi projesinin Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin enerji güvenliği açısından önemli olduğu ifade edildi.

Projenin, tüm Trakya bölgesinin yanı sıra ulusal doğal gaz şebekesinin sorunsuz işletilmesine katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Bu projeyle doğal gaz iletim sistemine önemli bir destek sağlayacak yeni bir giriş noktası oluşturulacak. Proje sayesinde Çanakkale ve İstanbul boğazlarındaki gemi trafiğinden kaynaklanan kısıntı/kesinti durumları ortadan kaldırılacak ve dünya doğal gaz ticaretinde etkin bir ülke konumuna geliş süreci hızlandırılmış olacak." denildi.

Açıklamada, projenin tüm süreçlerinin çevreye duyarlı bir yaklaşımla gerçekleştirildiği vurgulandı.

Projenin ormanlık alanlardan geçmesinin zorunlu olduğu bölgelerde ağaç zayiatının en aza indirilebilmesi için 2016'da meydana gelen yangın sonrası oluşan ağaçsız alanların tercih edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje güzergahı üzerinde tespit edilen 7 bin 591 ağaçtan yaklaşık 5 bin ağacın taşınmaya uygun olduğunun Orman İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenmesinin ardından bu ağaçlar en uygun yöntemle taşınmaya başlanmıştır. Kuruluşumuzun önceliği, insan ve çevrenin gözetilmesi olup, kuruluş olarak ülkemize hizmet ederken bütün faaliyetlerimizde temel ilkemiz daima çevreye duyarlı ve yüksek farkındalıkla hareket etmektir. Bu kapsamda 2019'da Türkiye genelinde 124 bin fidanı toprakla buluşturan BOTAŞ, Saros FSRU projesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde proje güzergahı olan Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Saros Şefliği, Çamköy Şefliği, Koru Dağı Şefliği sorumluluk sınırları içerisine 100 bin adet orman fidanının dikilmesi çalışmalarına başladı ve ilk fidanlar toprakla buluşturuldu. Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ağaçlandırma sahalarına dikilmeye başlanan fidanların dikimden sonraki 3 yıl süresince bakım çalışmaları yine Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Projeyle çevreye, bölge halkına ve ülke ekonomisine fayda sağlanarak çok yönlü bir değer kazandırılacaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Elazığ'da üretiliyor, Avrupa ve ABD'li sağlıkçılara gönderiliyor
17 Ocak 2021 19:51		 'Koza Altın'ı Türkiye Varlık Fonu'na devredebiliriz'
17 Ocak 2021 17:33
Haliç Tersanesi'nde deniz taksi üretimine başlandı
17 Ocak 2021 17:25		 Pay piyasası yatırımcı sayısı 2 milyonu aştı
16 Ocak 2021 20:49
Evlerde yüzde 35 enerji tasarrufu sağlamanın yolları
16 Ocak 2021 18:20		 Doğal gaz keşfi sayesinde en yatırımcı KİT'i TPAO olacak
16 Ocak 2021 16:06
İki büyük otomobil firmasının birleşmesi tamamlandı
16 Ocak 2021 15:42		 Yalova'nın su noktasındaki zenginliklerini turizme kazandıracağız'
16 Ocak 2021 14:25
'3'ü jeotermal olmak üzere 4 enerji tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz'
16 Ocak 2021 14:23		 'Kredi/Burs Başvurusunun Alınması' hizmeti e-Devlet'ten verilmeye başlandı
16 Ocak 2021 11:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:44 - Koronavirüse yakalanan okul müdürü hayatını kaybetti22:41 - Rize'nin gizli kalmış şelaleleri gün yüzüne çıkmayı bekliyor22:40 - Türkiye'ye bir üniversite kuluçka merkezi daha geliyor22:29 - Ehliyetine 2046 yılına kadar el konuldu22:22 - BOTAŞ, 100 bin fidan dikecek22:12 - 'İnternete bağlı cihaz sayısı 2023'te 29 milyarı aşacak'
22:01 - Zonguldak'ta anaokullarda yüz yüze eğitime bir gün ara21:49 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 11 FETÖ'cü tutuklandı21:39 - 'Silici' operasyonunda delilleri karartmak isteyen şüpheliye suçüstü21:28 - Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması21:26 - Zonguldak-İstanbul kara yolunda araç geçişine izin verilmiyor21:07 - Ankara Valiliği buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı
20:58 - Beşiktaş derbi galibiyetiyle liderliğini sürdürdü20:24 - 4 ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin20:23 - İzmir Doğal Yaşam Parkı yeni yüzüyle salgın sonrasına hazır20:22 - Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı20:17 - Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil 3 polis aracına çarptı
20:11 - Cumhuriyet tarihinin unutulan skandalı: M60 tank modernizasyonu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 700 bini geçti
Okullar ve restoranlar bu tarihte mi açılacak?
Meteorolojiden il il, bölge bölge 'yoğun kar yağışı' uyarısı
Ekonomist Tuna Kaya: Gümüşün fiyatı patlayacak
Telegram uygulamasında sohbet edenlere önemli uyarı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Murat Alan'ın 'rüşvet' sözleri sosyal medyada olay oldu
Yeni parti aşı yolda: 10 milyon doz daha geliyor
Mirasçılık belgesi ve vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi
İki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte aktif yazar sayısının azlığı 1
Marcel Proust 2
Bushido 1
kadro alamayınca oy vermeyeceğim diyen tip 1
yazarların pazar uykusu 1
Bir mısır tarlası hikayesi 1
Cengiz Özkan 2
mesut özil 3
lüks tüketim ürünleri 3
Haraşo 2
SON İLANLAR
Türk Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sinop Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pamukkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Orbel 76 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 90 personel alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam