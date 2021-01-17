Ehliyetine 2046 yılına kadar el konuldu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün 2.91 promil alkollü olduğu tespit edildi. 7'nci kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün ehliyetine 2046 yılına kadar el konuldu.
|17 Ocak 2021 22:29
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Kepez mahallesinde bulunan polis denetim noktasında, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Ufuk O., hızla kaçmaya başladı.
Kısa süren kovalamacanın ardından durdurulan otomobilin sürücüsü Ufuk O.'nun 2.91 promil alkollü olduğu tespit edildi.
5 bin TL ceza kesilen Ufuk O.'nun ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu öğrenildi.
7. KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI
7'nci kez alkollü araç kullanırken yakalanan Ufuk O.'nun ehliyetine 2046 yılına kadar el konuldu.
Hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten tutanak tutulan Ufuk O., işlemlerinin ardından gözaltına alındı.
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