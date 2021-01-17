Türkiye'ye bir üniversite kuluçka merkezi daha geliyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi ve KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) iş birliğinde kurulan 'Gelişim Biotech Tekmer' kuluçka merkezi, biyoteknoloji, tıbbi cihazlar, biyosensörler, akıllı sağlık uygulamaları, sağlık sektörünün ihtiyacı olan elektronik çözümleri başta olmak üzere biyoteknolojinin mühendislik uygulamaları ile kesiştiği; gıda, tarım ve çevre teknolojileri alanlarında ürün geliştirme hedefinde olan girişimcilerin ve firmaların birbirleri arasındaki etkileşiminin artırılmasını ve katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılmasına ortam hazırlamayı hedefliyor.

Merkezde, biyoteknolojinin başta "Elektronik" olmak üzere diğer mühendislik dalları ile kesiştiği noktada ürün/hizmet geliştiren girişimcilerin/KOBİ'lerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecekleri gücü elde edebilmeleri için gerekli bütün ihtiyaçların belirlenmesi ve ihtiyacın karşılanmasına yönelik atılacak adımların kurgulanması, sunulması ve uygulanması hedefleniyor.

"FİKİRLER GİRİŞİME DÖNÜŞECEK"

Dünyanın lider üniversitelerinin kuluçka merkezleri ile yarışma amacında olduklarını ifade eden İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Üniversite bünyesinde kurulan 'Gelişim Biotech Tekmer' kuluçka merkezi ile fikirleri girişime dönüştüreceğiz. Dünya çapındaki üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezlerini karşılaştıran UBI Global endeksinde yer almak için çalışacağız" dedi.

"NİTELİKLİ İŞ BİRLİKLERİNE ZEMİN HAZIRLAYACAĞIZ"

Kuluçka merkezinin Türkiye'de bilime ve ekonomiye sağlayacağı katkılara vurgu yapan Gayretli, "Girişimcilere 'Biyo-Elektronik' girişimcilik ekosisteminde ürün geliştirme imkanı sunarak, ortak kullanım makine-teçhizat altyapısı ile iş fikirlerini hayata geçirmelerini hızlandıracağız. Projelerde ihtiyaç duyulan nitelikli temel bilimci ve nitelikli mühendis iş gücüne ulaşım imkanı sağlayacağız. Girişimcileri, sektör temsilcileri ve melek yatırımcılar ile buluşturacak, nitelikli iş birliklerine zemin hazırlayacağız" diye konuştu.

Yükseköğretim sisteminin yakaladığı yükseliş ivmesinin YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç öncülüğünde devam ettiğine değinen Gayretli, gerek bilimin gerek ekonominin gelişimine katkıda bulunacak olmalarından da heyecan duyduğunu söyledi.

"PATENT DANIŞMANLIK HİZMETİ DE VERİLECEK"

Türkiye'nin ilk biyoteknoloji kuluçka merkezi olduklarına vurgu yapan, merkezinin proje koordinatörü İGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, "İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin Avcılar Yerleşkesi'nde bulunan 30 katlı gökdelen binasında 1100 metre kare kapalı alanda yeni fikirleri ve teknolojileri ürüne dönüştürmek üzere girişimcilere destek sağlayacağız. İçerisinde iki adet en yeni teknolojik donanıma sahip cihazlarla donatılmış laboratuvarı, çalışma alanları, toplantı salonları ve otoparkı bulunan kuluçka merkezinde girişimci fikirlere ücretsiz mekan desteği hukuki mali ve patent konularında danışmanlık hizmeti verilebilecek" diye konuştu.

"BAŞVURULAR YAKINDA KABUL EDİLECEK"

Biyoteknoloki alanındaki katma değeri yüksek sürdürülebilirlik öncelikli ürünlerin ekonomiye kazandırılmasının kuluçka merkezinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını söyleyen Öztaş konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye için hayati öneme sahip sağlık ilaç gıda enerji gibi biyoteknoloji alanındaki katma değeri yüksek sürdürülebilirlik öncelikli ürünlerin ekonomiye kazandırılması kuluçka merkezinin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. 2021-2026 yılları arasını kapsayan beş yıllık bir plan ile hedefleri ve yatırımları belirlenen İstanbul Gelişim Üniversitesi kuluçka merkezi girişimcilerin başvurularını yakında kabul etmeye başlayacak. Kuluçka merkezinin İçinde bulunduğu kampüsün diğer araştırma geliştirme olanakları da kuluçka merkezinde açılacak şirketlerin yararlanmasına açık olacak."

Kuluçka merkezinin yürütücüleri ve proje ekibi ise Öğr. Gör. Çağrı Faydacı, Öğr. Gör. Saddam Heydarov, Dr. Öğr. Üyesi Asiye Karakullukçu ve Dr. Öğr. Üyesi Serap Yeşilkır Baydar'dan oluşuyor.