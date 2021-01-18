18 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
|18 Ocak 2021 00:01
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1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Partinin il kongresine katılacak.
(Aydın/12.00)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, un fabrikası açılışına ve partisinin il kongresine katılacak, Valiliği ziyaret edecek, oda başkanlarıyla toplantıda bir araya gelecek.
(Mardin/10.15/12.00/15.00/17.30)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin il kongresine iştirak edecek.
(Muş/12.00)
4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin il kongresine katılacak.
(Bingöl/13.00)
5- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Elazığ Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulunacak, partisinin il kongresine iştirak edecek.
(Elazığ/10.00/16.00)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kilis 7. Olağan Kongresi ile Sanayicilerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
(Kilis/13.00/17.00)
2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren gıda ve gıda ambalajı firmalarının temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Manisa/10.30/15.00)
3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK Başkanı Nail Olpak'ın moderatörlüğünde düzenlenecek "Yeniden Asya" webinarına katılacak.
(Ankara/11.30)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2020 dönemine ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelecek. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara)
GÜNCEL
1- Karadeniz'de Bartın açıklarında kuru yük gemisinin batmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Bartın)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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