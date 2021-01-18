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18 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları

18 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları.
 18 Ocak 2021 00:01
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18 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Partinin il kongresine katılacak.

(Aydın/12.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, un fabrikası açılışına ve partisinin il kongresine katılacak, Valiliği ziyaret edecek, oda başkanlarıyla toplantıda bir araya gelecek.

(Mardin/10.15/12.00/15.00/17.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin il kongresine iştirak edecek.

(Muş/12.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin il kongresine katılacak.

(Bingöl/13.00)

5- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Elazığ Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulunacak, partisinin il kongresine iştirak edecek.

(Elazığ/10.00/16.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kilis 7. Olağan Kongresi ile Sanayicilerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Kilis/13.00/17.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren gıda ve gıda ambalajı firmalarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Manisa/10.30/15.00)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK Başkanı Nail Olpak'ın moderatörlüğünde düzenlenecek "Yeniden Asya" webinarına katılacak.

(Ankara/11.30)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2020 dönemine ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelecek. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Karadeniz'de Bartın açıklarında kuru yük gemisinin batmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bartın)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
Anadolu Ajansı
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