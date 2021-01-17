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Soğuktan donmak üzere olan buzağıyı arabasına alarak kurtardı

Kocaeli'de bir vatandaş, karlı havalarda yiyecek bulamayan hayvanlara yiyecek götürdüğü sırada, yol kenarında karın içinde gördüğü yeni doğmuş buzağıyı arabasına alarak donmaktan kurtardı.
 17 Ocak 2021 23:14
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Soğuktan donmak üzere olan buzağıyı arabasına alarak kurtardı

Kocaeli'de bir vatandaş, karlı havalarda yiyecek bulamayan hayvanlara yiyecek götürdüğü sırada, yol kenarında karın içinde gördüğü yeni doğmuş buzağıyı arabasına alarak donmaktan kurtardı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan ve arıcılık yapan İlhan Avutman isimli bir vatandaş, yoğun kar yağışının ardından yabani hayvanlara yiyecek temin etmek ve Uzuntarla Mahallesinde bulunan arılarını kontrol etmek amacıyla eşiyle birlikte Kartepe ilçesine doğru yola çıktı. Bu sırada ormanlık bir yoldan geçen Avutman, Körfez ilçesi Kutluca Köyü'nde karın içerisinde yatan yeni doğmuş bir buzağı ve yanındaki 4 büyükbaş hayvanı gördü. Hemen durarak otomobilinden inen Avutman, soğuktan donmak üzere olan yavru hayvanın yardımına koştu. Yavru buzağıyı kucaklayarak otomobiline taşıyan Avutman, yavru buzağıyı donmaktan kurtardı. Avutman daha sonra durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ekipler aracılığıyla en yakın köyün muhtarına ulaşan Avutman, hayvanların sahibinin Ramazan Ünlütürk isimli bir vatandaş olduğunu öğrendi. Daha sonra hayvanları köye götüren Avutman, büyükbaş hayvanları ve buzağıyı sahibine teslim etti. 3 gündür her yerde hayvanlarını arayan ve artık 'Ölmüştür' diye düşünerek ümidini kesen Ramazan Ünlütürk ise, hayvanlarını karşısında görünce şok oldu. Daha sonra ise, hayvanlarını kendisine sağ salim teslim eden Avutman'a teşekkür etti.

"Hayvan baygın haldeydi, donmak üzereydi"

Arılarına bakmaya giderken yol üzerinde bir buzağı ile birlikte 4 büyükbaş hayvanı gördüğünü söyleyen İlhan Avutman, "Hayvan baygın haldeydi, donmak üzereydi. Ben hayvanlara yardım etmek için buzağıyı arabama aldım. Hayvanların kaybolduğunu düşündüm ve aklıma Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilimiz Yaşar Çakmak'ı aramak geldi. Onu aradım ve durumu anlattım. O da en yakın köy muhtarına ulaştı. Hayvanların sahibini bulmamız gerekiyordu ve bu süre içerisinde 3 saat kadar bekledik. Donmak üzere olan buzağıyı ve 4 büyükbaş hayvanı sahibi olan Ramazan Ünlütürk kardeşimize teslim ettik. Bu süre içerisinde Ramazan bey, bizlere gerekli ilgi, alakayı göstererek teşekkür etti. Biz de insanlık görevimizi yaptığımız için mutluyuz huzurluyuz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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