İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sonucu gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.
|17 Ocak 2021 23:23
|+Aa- Yazdır
İstanbul Boğazı'nda sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sonucu gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.
Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 22.15'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ehliyetine 2046 yılına kadar el konuldu
17 Ocak 2021 22:29
|Zonguldak'ta anaokullarda yüz yüze eğitime bir gün ara
17 Ocak 2021 22:01
|4 ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin
17 Ocak 2021 20:24
|Cumhuriyet tarihinin unutulan skandalı: M60 tank modernizasyonu
17 Ocak 2021 20:11
|Uludağ'da eğlence düzenleyen 10 kişiye para cezası
17 Ocak 2021 16:45
|Okullar ve restoranlar bu tarihte mi açılacak?
17 Ocak 2021 15:20
|Ticaret Bakanlığından tekstil eğitimine altyapı desteği
17 Ocak 2021 15:15
|Mirasçılık belgesi ve vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi
17 Ocak 2021 14:53
|Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında aşı uygulaması başlıyor
17 Ocak 2021 11:12
|Havaalanında 7/24 adalet
17 Ocak 2021 07:40