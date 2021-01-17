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İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sonucu gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.
 17 Ocak 2021 23:23
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İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sonucu gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.

Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 22.15'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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