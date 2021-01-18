Ankara kar yağışı sonrasında beyaza büründü
Ankara gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında beyaz büründü.
|18 Ocak 2021 00:59
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Ankara'da dün saat 20:00'de başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti. Yoğun olmayan ancak devamlı yağan kar sonrasında sokaklar, evleri çatıların ve arabaların üstleri karla kapandı.
Bazı Ankaralılar ise saatler gece yarısı 01:00'i göstermesine rağmen, dışarı çıkıp ara sokaklarda karın keyfini çıkardı.
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