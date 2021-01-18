20 bin tankerlik yakıt vurgunu

KOM Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin akaryakıt sektöründe yasadışı faaliyet yürüten şirketlere ilişkin düzenlediği Silici Operasyonu'nun perde arkası deşifre oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt vurgunu olarak kayıtlara geçen operasyon için geçtiğimiz Ağustos ayında inceleme başladı. 5 ay süren teknik ve fiziki incelemeler sonucu akaryakıt dolum, alış ve satış verilerinin kaydedilip EPDK'ya gönderildiği otomasyon sistemindeki verilerin bazı bayiler tarafından silindiği tespit edildi. Akaryakıt kaçakçılarının yakalanması için MASAK, VDK ve GİB gibi ortaklaşa çalıştı. Vergi müfettişlerinin de yer aldığı süreçte, MASAK'ın suç gelirinin boyuna ilişkin incelemeyi tamamlamasının hemen ardından ise operasyon için düğmeye basıldı.

KOMİSYON KARŞILIĞI TAŞ OCAKLARINA SATTILAR

Silme işlemini yapan şüphelilerin Konya'da faaliyet gösteren ve birlikte hareket eden iki otomasyon şirketinin sahibi ve çalışanları olduğu belirlendi. KOM ekipleri, söz konusu firmaların otomasyon sistemi kurarak, aylık ücret karşılığında anlaşmaya vardığı akaryakıt bayilerinin satış verilerini sildiğini ortaya çıkardı. Satış verilerini silen bayiler, sildikleri akaryakıtı faturasız olarak başka bayilerden temin etti. Akaryakıtı faturasız satan bayilerin de, akaryakıtın faturasını yüzde 6 komisyon karşılığında yakıt tüketim kapasitesi fazla olan şantiye, taş ocağı gibi firmalara sattıkları belirlendi. Öte yandan akaryakıtın faturasını komisyon karşılığı satın alan firmaların bu faturayı gider göstererek daha az vergi ödediği, bir de bu satışlara karşılık vergi iadesi aldığı öğrenildi.

AKRABALIK BAĞLARI VAR

Dağıtım şirketlerinin ise yasadışı veya sahte fatura ticaretinden elde ettikleri kazanç nedeniyle sözleşme yaptıkları bayilerinin satış verilerini silmesine müdahale etmediği tespit edildi. Bazı dağıtım şirketlerinin sahipleri ile bağlı bayilerinin sahipleri arasında akrabalık ve suç birlikteliği gibi bağlardan dolayı silme işlemini bayilerle birlikte yaptıkları yönünde bilgiler elde edildi.

Bir daha sektöre giremeyecekler

Şüpheliler 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. İlgili suçtan elde ettikleri mal varlıklarına ise el konacak. Ayrıca söz konusu akaryakıt satış verilerini silme işlemi yapan 136 bayinin mühürleneceği ve bir daha akaryakıt sektörüne girişine izin verilmeyeceği öğrenildi.

Aybike Eroğlu