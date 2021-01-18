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Aşı sonrası baş, kas ağrılarıyla hafif ateş normal

Aşı sonrası kızarıklık, şişlik, baş, kas ve eklem ağrıları, yorgunluk gibi hafif seyreden yan etkilerde "dinlenmek ve bol sıvı takviyesi" yeterli. Nadir görülen herhangi bir yan etkide ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.
 18 Ocak 2021 06:45
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Aşı sonrası baş, kas ağrılarıyla hafif ateş normal

Türkiye'de koronavirüse karşı tedbirlerle eş uyumlu olarak yaygın aşılama programı sürerken, aşı olanlarda ciddi bir yan etkiye rastlanmadı. Baş, kas ve eklem ağrıları, yorgunluk, ateş, titreme, kusma, ishal, iğne yerinde ağrı, kızarıklık ve şişlik gibi hafif olarak görülen yan etkilerin ise 48 saat içinde ortadan kalktığı belirtildi.

BOL SIVI TAKVİYESİ YAPIN

Uzmanlar, en sık karşılaşılan iğne yerinde ağrı hissi ile şişliklerde, ağrıyan yere soğuk uygulama yapılmasını ve "doktor tavsiyesi doğrultusunda" bir ağrı kesici kullanılmasını öneriyor. Özellikle yorgunluk, hafif ateş ve baş ağrısı, aşının beklenen etkileri arasında. Bu durumlarda paniğe kapılmamak, dinlenmek ve bol sıvı almak büyük önem taşıyor.

"NADİR" DURUMLARA DİKKAT!

Trombosit sayısında azalma, havale, çevresel uyaranlara cevap vermeme ve alerjik reaksiyonlar gibi "nadir görülen yan etkiler", aşının tipine bağlı olarak gelişebilir. Uzmanlar, bunlardan farklı herhangi bir yan etkiye rastlanıldığında hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ifade ediyor.

BAKANLIKTAN YAKIN TAKİP

Öte yandan, beklenmedik bir reaksiyona karşı tedavi protokollerini önceden belirleyen Sağlık Bakanlığı, aşı yaptıranları düzenli takip altında tutuyor. Aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde bu tip durumlarla karşılaşılma ihtimaline karşı tedbir alınıyor. Görevli sağlık çalışanı, aşılanan kişiyi 15 dakika boyunca gözlemliyor.

NEŞRA DURMAZ
İhlas Haber Ajansı
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