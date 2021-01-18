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Dolar düştü, fiyatlar inmiyor

Kur, 8,50'nin üzerinden 7,50'nin altına geriledi. Jet hızıyla zam yapanlar, döviz gerileyince fiyat indiriminde yoklar! Bugün bütün mal, ürün ve hizmet fiyatları üzerinde en az yüzde 10'luk bir indirim marjı oluşmuş durumda!
 18 Ocak 2021 07:35
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Dolar düştü, fiyatlar inmiyor

Pandemi ve kuraklığın damga vurduğu son dönemde enflasyon canavarı da hortladı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 14,60, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,15 olarak gerçekleşti. 12 ayda en yüksek artış yüzde 28 ile mal ve hizmetlerde, yüzde 21 ile ulaştırmada, ortalama yüzde 20,6 ile gıdada görüldü. Şüphesiz gıda fiyatları vatandaşın en çok etkilendiği alan oldu. Bazı gıda maddelerinde artışlar yüzde 100'e vardı. Geçen yıl 120 gıda ürününün fiyatında artış görüldü, sadece 5 ürünün fiyatı azaldı. Fiyatları artıran bir önemli unsur da, dövizdeki yükseliş oldu. Ancak ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle doların ateşi düştü. 8,50'nin üzerini gören kur, 7,50'nin altına çekildi. Şimdi herkes aynı soroyou soruyor: Dolar yükseldi diye jet hızıyla zam yapanlar, döviz gerileyince fiyat indiriminde neden yoklar? Oysa bugün dolar, gördüğü zirvenin yüzde 14'e yakın altına düştü. Uzmanlar, fiyatlara da benzer bir indirim gelmesi gerektiğini vurguluyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken "Dövizin ateşinin yükseldiği dönemlerde maliyetleri bahane ederek A'dan Z'ye tüm ürünlere zam yapanlar, döviz düşüşe geçtiği zaman, indirim için aynı şekilde acele etmiyor. Kimse döviz kurlarındaki oynaklığı fırsata çevirerek vatandaşı mağdur etmemeli" dedi. 2020 yılının sonlarına doğru dolar kurunun 8.57'lere çıkarak zirveyi gördüğünü hatırlatan Palandöken, "Bunun üzerine akaryakıttan enerji kalemlerine, gıdadan elektronik aletlere kadar tüm ürünler pahalandı. Vatandaşın elektrik, su ve doğalgaz faturaları arttı. Esnafımız da sattığı ürünlerin yerine yenisini koyamaz hale geldi. Ancak 2021 yılında kur 7.40 seviyelerine indiğinde, bu zamların hiçbiri geri alınmadı. Dövizdeki oynaklık, fırsata çevrilmemeli. Dünyadaki gelişmelere ve dış politikaya bağlı olarak, bu oynaklık üzerinden menfaat sağlanmamalı. Zaten pandemi döneminde yalnızca zaruri ihtiyaçları için harcama yapan vatandaşımız, bir de bu gereksiz fiyat artışlarıyla zorlanmamalı. Vatandaşın alım gücü hesaba katılarak, başta enerji ve akaryakıt olmak üzere tüm kalemlerde indirime gidilmeli" diye konuştu.
Türkiye
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