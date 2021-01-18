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FETÖ'nün 'Ankara dershaneler sorumlusu' yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik Ankara'da gece saatlerinde bir operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ'nün "Ankara dershaneler sorumlusu" olduğu öğrenilen Hakan A. saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
 18 Ocak 2021 07:36
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FETÖ'nün 'Ankara dershaneler sorumlusu' yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "Ankara dershaneler sorumlusu" olduğu belirlenen Hakan A'nın Etimesgut ilçesinde bir adreste saklandığını belirledi.

Zanlının Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmalarda firari olduğu ve Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesince aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca Hakan A. FETÖ'nün dershanelerinde yöneticilik yaptığı, Bank Asya hesabı ve örgütün gizli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olduğu tespit edilirken, zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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