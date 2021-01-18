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Sahte altıncılara kuyumcu tuzağı

Sahte altın satışı yapan şebekeye yönelik polis operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. Gözaltına alınan 103 kişiden 54'ü tutuklandı. Sahte altınları çeşitli illerde satan şebekenin tutuklu bir üyesinin ise, Zonguldaklı kuyumcuların kurdukları çevrimiçi mesajlaşma uygulamasıyla yakayı ele verdiği ortaya çıktı.
 18 Ocak 2021 08:35
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Sahte altıncılara kuyumcu tuzağı

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GEÇEN hafta İstanbul merkezli yürütülen operasyon 8 ili kapsamıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin savcılık talimatı ile gözaltına aldığı şüphelilerden 54'ü tutuklandı. Soruşturma dosyasına göre şebekenin bir ayağında, sahte altın üretimi yapılan atölyelerin yetkilileri yer alırken, bir ayağında ise üretilen sahte altınların pazarlamacıları yer aldı. Dosyaya göre, bir süredir teknik ve fiziki takip altında olan şebeke üyelerinin hemen her hareketi kayda alındı. Üretilen sahte altınların pazarlamacı olduğu iddiası ile tutuklanan Burak G.'nin (42) 24 saat ara ile iki ayrı ilde satışını yapmaya çalıştığı sahte altınlarla ilgili detaylar ise dikkat çekici.

ALTIN DİYE SATTI GÜMÜŞ ÇIKTI

Burak G. geçen 19 Kasım günü İstanbul'da, çantasına doldurduğu sahte altınlarla Ankara'nın yolunu tuttu. G.'nin hedefinde Çankaya ve Etimesgut'taki kuyumcular vardı. G., anılan gün saat 13.15'te, kuyumcu E. N.'nin dükkanına geldi. G.'nin iş yerine girdiği esnada dükkanda başka müşteriler de vardı. Burak G., takı kutusunda çıkardığı 8 gramlık bir bilekliği E. N.'ye uzatarak satmak istediğini söyledi. Kuyumcu N., dükkanın da kalabalık olması nedeniyle Burak G.'den aldığı bilekliği ayrıntılı inceleyemeden 880 liralık ödemeyi yaptı. Ancak, G.'nin dükkandan ayrılmasından 10 dakika sonra E. N., aldığı bilekliği önce minek taşına sürdü; sonra ayar suyu ile kontrol etti. E. N., o an dolandırıldığını anladı. Altın diye aldığı bileklik, gerçekte gümüştü.

GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

Burak G., ilk vurgundan 2 saat sonra bu kez Etimesgut'ta E. K.'ya ait kuyumcu dükkanında belirdi. Burak G., E. K.'ya da yine bir bilekliği 900 liraya sattı. Anılan bileklik de sahte çıktı. Ankaralı kuyumcuların art arda sahte altınla dolandırılmaları kuyumcuları harekete geçirdi. Her işyerinde bulunan kameralarla Burak G.'nin görüntüleri alınarak kuyumcular arasında paylaşıldı. Bu görüntülerin ulaştığı illerden biri de Zonguldak'tı. Zonguldak Kuyumcular Odası Başkanı Çetin Çelik, 19 Kasım günü kendisine ulaşan görüntüleri aynı gün, ildeki kuyumcuların olduğu WhatsApp grubunda paylaştı ve esnafın dikkatli olmasını istedi.

ZONGULDAK'TA FARK EDİLDİ

Ankara'da bir çok kuyumcuyu dolandıran Burak G., görüntüsünün alındığından habersiz 20 Kasım sabahı Zonguldak'a gitti. Bu kez gözüne, birçok kuyumcunun olduğu çarşıdaki L. O.'nun işyerini kestirdi. Burak G., L. O.'nun tezgahına, düğününde takıldığını söylediği altınların olduğu takı kutusunu koydu. G., kutudan çıkardığı sahte bilekliği L. O.'ya uzattı. L. O., bilekliği eline aldığı gibi sahte olduğunu anladı. L. O. bir yandan elindeki sahte bilekliğe bir yandan da, bir gün önce WhatsApp grubuna gelen görüntülere baktı. L. O., karşısındaki kişinin, Ankaralı kuyumculara sahte altın satan kişi olduğunu anladı; ancak G.'yi uyandırmamaya çalıştı. L. O., Burak G.'yi çarşıdaki diğer dükkanlarına götürme bahanesi ile dışarı çıkardı. L. O.'nun planı Burak G.'yi yakalatmaktı. Ancak Burak G., saniyeler sonra durumu anladı ve kaçtı. Çok sayıda kuyumcu Burak G.'yi çarşı içinde kovalamaya başladı. G.'nin bindiği aracın plakasını alan polis saatler içinde aracı yakaladı.

ALTIN SAHTE PATENT GERÇEK!

TEKNİK takibe alınan şüphelilerin telefon tapelerinde ise dikkat çekici diyaloglar yer aldı. Hakkında tutuklama kararı verilen Burak G., Ankaralı kuyumculara sahte altın sattıktan sonra görüntüsü İstanbul'daki bazı kuyumculara da ulaştı. S. Ş. isimli kuyumcu, Burak G.'ye, Ankara'da sahte altın satmaya çalıştığını görüntüsünün kendisine geldiğini söyledi. Burak G. ise, "Görüntüdeki kişinin ben olduğuma emin misin" diyor. S. Ş. ise, "Yine patentli malları satıyorsun. Sen benim başıma bela mısın oğlum. Ben sana patenti kullanma demiyor muyum" diyerek tepki gösteriyor.
DHA
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