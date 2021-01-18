AVM'de falçatalı dehşet! Eşinin yüzünü doğrayan cani koca tutuklandı

Hanna Butym, 2.5 yıl evli kaldığı Mesut Öztürkmen'e boşanma davası açtı. Tehdit edilince de eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. Mesut Öztürkmen, 15 Ocak'ta baldızı Viktoria Lepikash'ın sosyal medya hesabından eşinin Florya'daki bir AVM'de olduğunu gördü. Cebinde falçatayla AVM'ye giden Mesut Öztürkmen, saldırdığı eşinin yüzünün sol tarafını boylu boyunca kesti. O sırada eşinin yanında olan baldırı Viktoria Lepikash ile eşi Federik Lepikash ile Burak Bayraktar tüm çabalara rağmen Mesut Öztürkmen'e engel olamadı. Polis ekipleri geldiğinde, Hanna Butym'in yanı başındaki Mesut Öztürkmen'i gözaltına aldı.

'ALLAHIM BENİ KORU'

Hanna Butym tedavi gördüğü hastanede polise verdiği ifadede kız kardeşi, eniştesi ve bir arkadaşıyla AVM'de oturduğu sırada bir anda Mesut Öztürkmen'in arkadan gelerek yüzünü dudağından başlayarak kulağına kadar falçatayla kestiğini, yüzünde acı hissettiğini, yüzüne birkaç kez falçata darbesi aldığını daha sonra ne olduğunu pek hatırlayamadığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Butym, Öztürkmen'e karşı kasım ayında 3 ay süreli uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti. Hanna Butym, yüzünün kesik fotoğraflarını paylaştığı Twitter hesabından ise "Boşanmak istediğim, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam tarafından AquaFlorya'da falçata ile saldırıya uğradım. Yüzüm felçli kalacak. Ve beni hala öldürmekle tehdit ediyor. Allahım lütfen beni koru" diye yazdı.

'İKİ GÜN BEKLEDİM'

Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Mesut Öztürkmen ise şu ifadeyi verdi:"Beş ay önce evi terk etti. 3 gün önce Ukrayna'dan kız kardeşi gelmişti. Çocuğumun sosyal medya hesabından onun kız kardeşini takip ediyordum. Florya'da bulunan Aquapark'ta çektirdikleri fotoğrafı paylaştığını gördüm. İstanbul'da olduğunu tahmin ettim. Annesiyle görüştüğünde Ukrayna'da olduğunu söyledi. Sabah saatlerinden Aquapark'a gittim bekledim. Kendisinin oraya geleceğini düşündüm. Konuşmak istiyordum. İlk gün gelmedi. İkinci gün tekrar gittim. Bekledim. Eşimi, kız kardeşini, kız kardeşinin kocasını ve yabancı bir erkek gördüm. Denizi seyrediyorlardı. İşim nedeniyle yanımda bulunan falçatayla arka taraftan yanaşarak iki defa yüzüne doğru salladım. Yanında bulunan kişiler beni engellediler. Beni darp ettiler. Sonrasını hatırlamıyorum."