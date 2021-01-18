Yanlış doz ilaç almayı önleyen ödüllü buluş
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Semra Çelikli ve Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Anestezi Program Sorumlusu Öğr. Gör. Mehtap Buğdaycı tarafından birlikte geliştirilen "Görsel İlaç Taşıma Kutusu" uluslararası patent olarak kabul görerek, Hasan Kalyoncu Üniversitesi adına tescillendi
|18 Ocak 2021 08:46
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Proje ekibi tarafından geliştirilen buluşa ait Görsel İlaç Taşıma Kutusu patent başvurusu 28 Aralık 2020 tarihinde kabul edildi.
Okur-yazar olmayan ve özellikle yaşlı bireylerin eksik ya da aşırı doz ilaç kullanımının önüne geçmek amacıyla tasarlanan "Görsel İlaç Taşıma Kutusu", insanların düzenli kullandıkları ilaçların günlük takibini sağlayabiliyor.
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